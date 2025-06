Chọn ngành Logistics tại HUTECH - học phí tốt, chất lượng đào tạo vượt trội

Chính mức học phí hợp lý cùng chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn doanh nghiệp, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại HUTECH đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp triển vọng, thu nhập hấp dẫn trong tương lai.

Học phí hợp lý, chương trình đào tạo thực tiễn - ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng HUTECH trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh

Học phí minh bạch, ổn định: Tiếp sức cho hành trình học tập bền vững

Với mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình chinh phục cánh cửa đại học, năm 2025, HUTECH áp dụng chính sách học phí minh bạch, công bố công khai trước khóa học và đặc biệt cam kết không tăng học phí suốt toàn khóa.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (26/4/1995 - 26/4/2025), Nhà trường triển khai Học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa, thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/6/2025 tại website chính thức của trường. Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức sau: Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên; Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên; Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 x 3 đạt từ 20 điểm trở lên.

Học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa dành cho tất cả thí sinh trên toàn quốc

Với chính sách học bổng này, học phí ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng khóa 2025 sau khi áp dụng chỉ còn 11 triệu đồng/học kỳ, tương đương 154 triệu đồng cho toàn khóa học (3,5 năm với 14 học kỳ). Đây là một khoản đầu tư hợp lý để sinh viên có thể tiếp cận một ngành học giàu tiềm năng, với cơ hội việc làm rộng mở mà không quá lo lắng về chi phí.

Chương trình đào tạo tại HUTECH được thiết kế hiện đại, linh hoạt với 4 học kỳ mỗi năm (mỗi học kỳ khoảng 10 tuần), đảm bảo cung cấp chất lượng đào tạo vượt trội với chi phí học tập hợp lý. Học phí thu theo từng học kỳ, tính dựa trên số tín chỉ đăng ký (khoảng 9 tín chỉ/học kỳ), góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để sinh viên tập trung vào rèn luyện kiến thức, kỹ năng toàn diện.

Đào tạo thực chiến: Vững kiến thức, chắc tay nghề

Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại HUTECH được xây dựng theo định hướng ứng dụng, cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu cùng kỹ năng làm việc bài bản trong lĩnh vực tổ chức và quản lý các dịch vụ vận chuyển. Sinh viên học tập bài bản về Luật vận tải và logistics, Mô phỏng đơn từ thương mại, Nghiệp vụ ngoại thương, Quản trị kho hàng và tồn kho, Quản trị rủi ro và an toàn trong chuỗi cung ứng,…

Ngay từ năm nhất, sinh viên tham gia các chuyến tham quan kiến tập thực tế tại Cảng quốc tế Long An, Công ty CP Logistics Dược phẩm Đông Á, Nhà máy sữa Vinamilk, Cảng Cát Lái, Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần,… Những chuyến đi này giúp các bạn hình dung trực quan quy trình vận hành logistics, tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp và học hỏi từ những quản lý làm việc tại doanh nghiệp. Đến năm học cuối, với mô hình học kỳ doanh nghiệp - các bạn tham gia làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp từ 3-6 tháng, tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Ngay từ năm nhất, các bạn đã được tham gia các chuyến tham quan kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp

Song song đó, sinh viên Logistics HUTECH còn được tham gia nhiều hoạt động học thuật chuyên sâu gồm hội thảo, talkshow và cuộc thi chuyên ngành. Nổi bật có thể kể đến Hội thảo "The role of logistics workforce in the process of digital and green transformation", Hội thảo "Cơ hội việc làm ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng thời 4.0", hay buổi chia sẻ "Chuyện nghề Logistics: Các chứng từ trong xuất nhập khẩu". Những kinh nghiệm được lắng nghe là cơ sở thiết thực để các bạn vận dụng vào giải quyết các vấn đề của lĩnh vực vận tải trong cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics Việt Nam", với những dự án nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo.

Các cuộc thi học thuật và hội thảo là cơ hội để các bạn cọ xát với thực tiễn nghề nghiệp

Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế và kết nối doanh nghiệp, sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại HUTECH trưởng thành toàn diện, sẵn sàng trở thành những nhân tố nổi bật trong ngành vận tải và hậu cần đang phát triển mạnh mẽ.