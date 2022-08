"Chơi trội" với màu tím đúng cách để mùa hè thêm kiêu kỳ

U là trời siêu phẩm Galaxy S22 Ultra lại có thêm màu mới đẹp đỉnh - tông Tím Bora (Bora Purple) thời thượng chuẩn trend 2022 cho các tín đồ công nghệ sành điệu đây. Đây là tùy chọn màu tím thứ hai cho dòng này sau màu Violet từng được giới thiệu trước đó.



Samsung S22 Tím Bora mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút lại pha lẫn nét hiện đại, kiêu kỳ. Ai kém khoản phối đồ hay tự ti về style thời trang cứ kết thân với em này đảm bảo được khen có gu liền!

Ai bảo màu tím chỉ dành cho hội "bánh bèo" cơ chứ, sắc Tím Bora còn là "chân ái" với giới trẻ nhờ thiết kế không hề bị đóng khung trong hai chữ "sến súa". Phiên bản màu mới này mang đến những cô nàng vốn chuộng style ngọt ngào, mơ mộng nhưng vẫn phải "đạt chuẩn" năng động cá tính thể hiện được nét quyến rũ và chất riêng của mình.

Sắc Tím Bora đặt dưới ánh nắng tự nhiên ban ngày hay ánh đèn ban đêm đều toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng, "mix" với outfit nào cũng chất hết cỡ. Dù bạn có diện outfit tối giản đến mấy cũng sẽ dễ dàng trở nên thật đặc biệt và nổi bật giữa đám đông hơn bao giờ hết. Điểm thần thái, độ tự tin cứ gọi là tăng vùn vụt.

Trước đó không lâu, Galaxy S22 Ultra cũng đã khiến dân tình điên đảo khi tung 3 phiên bản màu độc quyền đẹp mãn nhãn - Đỏ Lychee, Xanh SkyBlue và Xám Graphite. Những tông màu này được ra mắt cùng thông điệp "Khoác màu thời thượng mới" về người bạn đồng hành cùng giới trẻ chinh phục mọi giới hạn về phong cách.

Tiếp nối tinh thần đó, S22 Tím Bora cũng là điểm nhấn ấn tượng cho phong cách thời trang của các bạn trẻ. Và thú vị hơn cả, phiên bản độc đáo này còn có thể giúp bạn "tỏa sáng cả ngày lẫn đêm"... đúng nghĩa đen, nhờ tính năng Nightography được Samsung đặc biệt trang bị cho dòng Galaxy S22 Series.

Galaxy S22 Tím Bora và câu chuyện ngọt ngào từ "I Purple You"

Theo nhà Samsung bật mí, Galaxy S22 Bora Purple còn được xem là "bồ câu đưa thư", giúp bạn thể hiện được tấm chân tình cùng lời nhắn gửi về một tình yêu ngọt ngào, vĩnh cửu đến cô gái mà bạn yêu thương nhất.

Chữ "Bora" ở đây được lấy trong "Borahae" - một từ vựng trong tiếng Hàn được dùng khi thể hiện tình yêu thương. "Purple" được coi như 1 lời yêu thầm kín, xuất phát từ cụm từ xu hướng "I Purple You" của nhóm nhạc đình đám xứ Hàn BTS. Cụm từ này bắt nguồn từ năm 2016, được thành viên V (BTS) dùng để thể hiện trọn vẹn sự tin tưởng và yêu thương của BTS dành cho fandom. Cụm từ này nhanh chóng trở nên "viral", và "I Purple You" được dùng như "I Love You" từ đó.

Các chàng trai ạ, giờ đây muốn thể hiện tình cảm, gửi gắm lời yêu đến cô gái xinh đẹp mà bạn yêu thương nhất chẳng cần đến những lời hoa mỹ hay ngôn tình sến súa nữa đâu. Thông điệp "I Purple You" ngọt ngào ẩn chứa trong món quà xinh đẹp này chắc chắn sẽ khiến nàng ngập tràn trong hạnh phúc đó.

Đặc biệt hơn khi mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến của Samsung, người dùng còn có cơ hội sở hữu ngay Galaxy S22 phiên bản màu Tím Bora độc quyền với ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Trong giai đoạn từ 11 - 15/08/2022, Samsung ưu đãi trực tiếp 5.000.000 đồng tặng kèm phòng chờ hạng thương gia cùng đế sạc không dây trị giá 1.290.000 đồng.

https://kenh14.vn/choi-troi-voi-mau-tim-dung-cach-de-mua-he-them-kieu-ky-2022081317035058.chn