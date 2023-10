Choáng với kết quả kinh doanh của công ty mẹ TikTok: Lãi 6 tỷ USD chỉ trong 1 quý, định giá công ty hơn 200 tỷ USD

Theo tìm hiểu của WSJ, công ty mẹ TikTok là ByteDance đã có lãi gần 6 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023, gần gấp đôi so với năm trước khi công ty mạnh tay cắt giảm chi phí.

Những nguồn tin có được về tình hình tài chính của ByteDance cho thấy, công ty đã xoay chuyển hoạt động kinh doanh theo hướng tốt hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2021 khi họ thua lỗ 7 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong khi doanh thu của ByteDance tiếp tục mở rộng, tăng hơn 38% lên 85,2 tỷ USD trong năm 2022 thì tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty lại giảm so với cùng kỳ năm trước – thời điểm tăng tới gần 80%. Công ty tạo ra hơn 20 tỷ USD lợi nhuận hoạt động vào năm ngoái.

Cũng theo nguồn tin, cùng với tài liệu tài chính được gửi cho các nhân viên hiện tại và trước đây, Bytedance cũng đề nghị mua lại cổ phiếu từ các nhân viên hiện tại với giá 160 USD/cổ phiếu. Công ty cũng lưu ý rằng họ có 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngụ ý định giá công ty ở mức 223,5 tỷ USD. Con số này giảm gần 26% so với mức 300 tỷ USD từ một năm trước. “Chúng tôi có thể tự tin nói rằng công ty vẫn đang liên tục phát triển”, một người phát ngôn của ByteDance nói.

Là một công ty tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, ByteDance luôn bảo mật tình hình tài chính của mình một cách thận trọng và không tiết lộ công khai. Những con số kể trên được WSJ tìm hiểu được có con số cả năm 2021 và 2022 cũng như quý đầu tiên của năm 2023 chỉ cung cấp một phần nhỏ kết quả kinh doanh và kế hoạch của công ty trong tương lai.

Báo cáo cho thấy rằng ByteDance là một công ty đang tăng doanh thu nhanh chóng nhưng đồng thời cũng thực hiện những cắt giảm đáng kể trong chi phí marketing, quản trị và nghiên cứu.

Chi nhánh TikTok vào tháng 8 đã ra mắt TikTok Shop tại Mỹ. Một nguồn tin thân cận cho biết công ty hy vọng rằng những nỗ lực này có thể mang về nhiều doanh thu hơn.

ByteDance cũng đối mặt với hàng loạt những khó khăn khi đang tìm cách lôi kéo nhà đầu tư trở lại. Ngoài việc cạnh tranh với những công ty mạng xã hội ở Mỹ, tình hình chính trị không chắc chắn đã ngày một trở thành rủi ro chính trị lớn với họ.

Công ty vẫn đang cố gắng thuyết phục các nhà chức trách và cơ quan quản lý Mỹ cũng như ở các quốc gia khác rằng ứng dụng chia sẻ video TikTok của họ an toàn cho người dùng. Các cơ quan quản lý đã bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể gây áp lực buộc TikTok phải cung cấp dữ liệu về người dùng hoặc sử dụng ứng dụng này để tuyên truyền, những lo ngại mà TikTok đã nhiều lần phủ nhận. Chính trị gia và cũng là chuyên gia tài chính Jeff Yass – người thông qua công ty Susqehanna International Group cũng sở hữu một lượng cổ phần lớn ở ByteDace cũng nằm trong lực lượng yêu cầu ban hành lệnh cấm TikTok ở Mỹ.

TikTok cũng đang ngày một phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những đối thủ Mỹ. CEO Meta là Mark Zuckerberg nói vào tháng 7 rằng sản phẩm Reels của công ty cho tới nay đã thu về hơn 10 tỷ USD doanh thu, tăng từ mức 3 tỷ USD vào năm 2022. Alphabet – công ty sở hữu Google thì nói vào tháng 7 rằng chi nhánh YouTube của họ hiện đang được xem bởi 2 tỷ người dùng mỗi tháng, tăng từ mức 1,5 tỷ USD 1 năm trước.

Doanh số đạt 85,2 tỷ USD vào năm 2022 của ByteDance ít hơn một chút so với mức 116,6 tỷ USD của Meta trong cùng giai đoạn. Snapchat báo cáo doanh thu 4,6 tỷ USD trong năm 2022, tăng 12% so với năm 2021. Pinterest thì báo cáo doanh thu 2,8 tỷ USD trong năm 2022, tăng 9% so với năm 2021.

Chi phí bán hàng của ByteDance trong năm 2022 đạt 37,7 tỷ USD, tăng hơn 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các chi phí tiến hành cách giảm của Bytedance có 14,8 tỷ USD chi phí bán hàng và tiếp thị, giảm so với mức 19,2 tỷ USD vào năm 2021; 8,7 tỷ USD chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, giảm từ 14,6 tỷ USD một năm trước và 4,5 tỷ USD chi phí chung và chi phí hành chính, giảm so với 8,3 tỷ USD vào năm 2021. Doanh thu đạt gần 24,5 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2023, tăng gần 34% so với một năm trước đó. Tổng tài sản của công ty ở mức 95,5 tỷ USD vào tháng 3, tăng từ 87,6 tỷ USD vào tháng 12 và tăng từ mức 64,3 tỷ USD vào năm 2021.

Theo: WSJ