Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 35 km về phía đông, nghĩa trang An Bằng thuộc làng An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là địa điểm nổi tiếng với hàng nghìn lăng mộ được xây dựng xa hoa, tráng lệ bậc nhất Việt Nam