Cho mượn sách giáo khoa: Cách làm cũ vẫn hay

Anh chị em "chuyền tay" nhau bộ sách

Cô Nguyễn Thị Bốn - thủ thư tại thư viện Trường THPT Xuân Lộc (Đồng Nai) - cho biết hiện trường vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập. Dù nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường nhưng vẫn có một số gia đình mà anh, chị, em trong nhà phải lần lượt chuyền tay nhau một bộ sách giáo khoa để học.

Khi đại dịch COVID-19 bùng nổ dữ dội, rất nhiều học sinh không thể mua được sách giáo khoa để học. Cô Bốn cho biết lý do chủ yếu là do địa phương phong tỏa theo chỉ thị 16, các hiệu sách đóng cửa cũng không thể mua hàng trực tuyến. Phần khác là do gia cảnh của các em khó khăn, lại thêm đại dịch hoành hành nên không thể gồng gánh thêm chi phí mua sách giáo khoa.

"Lúc ấy, thư viện liên hệ với giáo viên chủ nhiệm các lớp nhờ thống kê danh sách nhu cầu của học sinh. Rồi chúng tôi đóng gói sách giáo khoa, giao về các lớp cụ thể để phân phát cho các em. Nhờ vậy mà việc học tập trong mùa dịch của các em phần nào dễ dàng hơn", cô Bốn chia sẻ.

PHƯƠNG ANH