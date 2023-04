Chợ đêm Đà Lạt chật kín du khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tại nhiều vòng xoay, nút giao thông lớn, Công an, CSGT, dân quân tự vệ đều phân công lực lượng túc trực đảm bảo an toàn. Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp đảm bảo an toàn cho du khách và không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.