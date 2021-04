Chịu chơi như Netflix: Scan 3D toàn bộ Dải Las Vegas để phục vụ cho phim zombie của Zack Snyder

Sau thành công của Justice League phiên bản công chiếu trên HBO Max vào giữa tháng 3 vừa qua, đạo diễn Zack Snyder sẽ tiếp tục khuấy đảo màn ảnh nhỏ với bom tấn Army of the Dead, dự kiến ra mắt vào ngày 21/5 tới đây trên Netflix. Lấy đề tài hậu tận thế, bộ phim này sẽ xoay quanh 1 nhóm lính đánh thuê cùng nhiệm vụ đánh cắp số tiền khổng lồ 200 triệu USD. Trở ngại lớn nhất của họ chính là số tiền này được cất giấu giữa khu vực đầy rẫy zombie và đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, chờ đến ngày bị chính phủ dọn dẹp bằng bom nguyên tử.

Khu vực cấm mà Zack Snyder đưa vào bom tấn của mình được xây dựng dựa trên Dải Las Vegas (Las Vegas Strip) sầm uất và nổi tiếng là 1 trong những thiên đường giải trí xa xỉ nhất thế giới. Đây thực chất là 1 đoạn đường có độ dài khoảng 6km, thuộc đại lộ South Las Vegas với rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng như sòng bài lớn mang phong cách hiện đại. Trong đó có thể kể đến những địa điểm nổi tiếng thế giới như Venetian - hiện đang là khách sạn lớn thứ 2 thế giới theo tiêu chí số phòng với 7092 phòng.

Bối cảnh chính của Army of the Dead sẽ diễn ra tại Dải Las Vegas, khu vực nổi tiếng về sự sầm uất với đủ các loại hình nghỉ dưỡng, giải trí sang trọng

Để đảm bảo về mặt chất lượng hình ảnh, tiết kiệm kinh phí, đội ngũ hậu kỳ và kỹ xảo của Army of the Dead đã nhận được 1 đặc quyền đặc biệt, cho phép họ scan 3D toàn bộ khu vực Dải Las Vegas. Chia sẻ với ScreenRant trong 1 buổi phỏng vấn vào năm 2019, nhà sản xuất Deborah Snyder cho biết đoàn làm phim chỉ được phép hoạt động tại khu vực này đến 10 giờ sáng với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Đó là lý do họ quyết định sử dụng trực thăng để quét tất cả những chi tiết tại nơi đây và phục vụ cho những cảnh quay sau này, thay vì phải thuê phim trường trong 1 thời gian quá dài.

Deborah cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi là nhà sản xuất điện ảnh đầu tiên làm điều này. Thông thường, chúng tôi chỉ có thể ghi hình tại Vegas Strip đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Tuy nhiên, với giới hạn thời gian như vậy, chúng tôi sẽ tốn khoảng 6 tuần để hoàn thành những phân cảnh cần thiết. Điều đó sẽ tiêu tốn của chúng tôi 1 khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, chúng tôi quyết định sử dụng xe nâng người cắt kéo (Scissor Lift), trực thăng để quét toàn bộ hình khối cũng như chi tiết của toàn bộ khu vực này. Đó sẽ là tư liệu giúp chúng tôi tạo ra 1 Vegas hoang tàn trên màn ảnh".

Dải Las Vegas hoang tàn, hiu quạnh trong Army of the Dead được tạo ra dựa trên những mô hình 3D mà đội ngũ sản xuất đã tỉ mỉ quét "hàng thật"

Đây không phải lần đầu tiên Las Vegas được lựa chọn làm bối cảnh cho 1 tác phẩm lấy đề tài về những xác chết biết đi. Vào năm 2007, Resident Evil: Extinction đã mang lên màn bạc 1 Vegas phủ đầy cát, cho thấy tình trạng hậu tận thế đã diễn ra trong 1 thời rất dài trước đó. Còn trong Army of the Dead, đại dịch zombie dường như mới chỉ bùng phát và đã được kiểm soát tại dải Vegas.

Đó chính là lý do vì sao nơi này bị cô lập hoàn toàn, còn chính phủ đã quyết định sử dụng bom nguyên tử để chấm dứt sự tồn tại của những thây ma bên trong. Bên cạnh đó, điểm khác biệt của bộ phim này với những tác phẩm cùng đề tài khác chính là đám thây ma giờ đây đã trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, hoạt động có tổ chức hơn và biến dải Vegas thành 1 căn cứ nhỏ của riêng mình.

Theo: ScreenRant