Chính thức từ tháng 7, những trường hợp sau đây sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, người dân lưu ý!

Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự đã bổ sung thêm một số quy định mới liên quan đến hộ chiếu.

Bổ sung 03 trường hợp hủy, thu hồi giá trị sử dụng hộ chiếu

Theo khoản 9 Điều 3 Luật số 118/2025/QH15, bổ sung khoản 5, khoản 6 và khoản 7 vào sau khoản 4 Điều 27, từ ngày 01/7/2026 sẽ có thêm các trường hợp về hủy, thu hồi giá trị sử dụng hộ chiếu, cụ thể:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới;

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu;

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Trước đó, Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chỉ quy định các trường hợp như:

- Hủy hộ chiếu còn thời hạn bị mất;

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng;

- Thu hồi, hủy hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 01 lần

Một trong những điểm mới nổi bật về hộ chiếu là từ ngày 01/7/2026 hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn chỉ có giá trị sử dụng 01 lần.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Luật số 118/2025/QH15, sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 01 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, khi trước đó chỉ quy định hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn, chưa nêu rõ giá trị sử dụng 01 lần.

Quy định trình tự hủy hộ chiếu cũ khi đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới

Đây là điểm mới quy định về trình tự hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu khi đã được cấp hộ chiếu phổ mới.

Theo khoản 10 Điều 3 Luật số 118/2025/QH15 quy định bổ sung Điều 31a và Điều 31b vào sau Điều 30 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối trong trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới và thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu được thực hiện như sau:

Thứ nhất, sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mới cho công dân, cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước đó của người đó nếu còn thời hạn sử dụng.

Thứ hai, trong trường hợp hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu trong trường hợp sau:

Khi có căn cứ xác định hộ chiếu đã cấp cho công dân bị sai thông tin trên hộ chiếu thì cơ quan cấp hộ chiếu kiểm tra, yêu cầu người đã được cấp hộ chiếu nộp lại hộ chiếu đó để thu hủy;

Trường hợp không thu hồi được hộ chiếu còn thời hạn thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, tại khoản 10 Điều 3 quy định hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã khi có căn cứ xác định hộ chiếu của người đang bị truy nã còn thời hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu kiểm tra và thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đó.

Trường hợp người bị truy nã đang ở nước ngoài về Việt Nam để đầu thú hoặc phục vụ hoạt động tố tụng hình sự khác thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho người đó.