Chính thức mở rộng độ tuổi tiêm chủng vắc xin ngừa ung thư do HPV đến 45 tuổi ở nam và nữ

Tiêm ngừa HPV là biện pháp chủ động bảo vệ hiệu quả nhất hiện nay để phòng ngừa các bệnh do HPV gây nên như: Ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, dương vật, vòm họng… và các bệnh U nhú, sùi mào gà sinh dục. Nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất của vắc xin, mỗi chúng ta cần thực hiện tiêm chủng đúng lịch tiêm và đủ số liều vắc xin.



Vắc xin ngừa ung thư do virus HPV đã có mặt tại tất cả các Trung Tâm Tiêm Chủng Long Châu trên toàn quốc.

Chúng ta hãy cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn My hiện công tác tại trung tâm Tiêm chủng Long Châu để tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng vắc xin ngừa ung thư do HPV để chủ động phòng ngừa và nâng cao khả năng miễn dịch.

Thưa bác sĩ, việc Bộ Y tế chính thức phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm chủng vắc xin ngừa ung thư do HPV cho nam, nữ đến 45 tuổi sẽ dẫn đến những thay đổi gì đối với việc tiêm ngừa HPV tại Việt Nam?

Khi nhận được thông tin phê duyệt từ Bộ Y tế thì phía đơn vị Tiêm Chủng Long Châu, nơi tôi đang công tác, cố gắng triển khai thông tin này đến người dân để tuyên truyền vì việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng sẽ cho phép thêm nhiều người trưởng thành có cơ hội để bảo sức khỏe, giúp giảm nguy cơ chịu gánh nặng bệnh tật, thậm chí là những biến chứng có thể đe dọa tính mạng do HPV gây ra.

Theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ (US CDC), tổ chức sức khỏe Y tế thế giới (WHO), thì ít nhất khoảng 91% nam giới và 85% nữ giới đã từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, qua đó cho chúng ta thấy, HPV rất dễ lây nhiễm. Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, hơn 95% số ca ung thư cổ tử cung đều có sự hiện diện của HPV. Bác sĩ xin nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm HPV cao nhất ở những người trong độ tuổi sinh hoạt, quan hệ tình dục.

Ngoài ra, HPV còn có thể lây nhiễm qua các con đường khác mặc dù ít gặp hơn như mẹ truyền cho con trong quá trình sinh đẻ, lây nhiễm qua các sang thương tại da, niêm mạc bởi các vật dụng bẩn bị nhiễm HPV, ghép tạng, truyền máu và các chế phẩm sinh học nhiễm HPV… Đây chính là lý do mà nhiều bạn băn khoăn về vấn đề tại sao tôi chưa quan hệ tình dục, cũng như có lối sống rất lành mạnh mà vẫn bị nhiễm HPV! Với việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng, sẽ giúp nhiều người được tiếp cận với vắc xin, từ đó tăng độ bao phủ, tạo được miễn dịch cộng đồng, giúp tất cả chúng ta chung tay, từng bước đẩy lùi nguy cơ bệnh tật do HPV gây nên.

Trước đó, vắc xin ngừa HPV-Gardasil 9 đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn, đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ từ 9 tuổi đến người lớn ở tuổi 45. Còn tại Việt Nam, trước đây vắc xin HPV được chỉ định tiêm cho cả nam và nữ từ 9 - 26 tuổi, đồng thời có những tranh luận, phản biện, cân nhắc việc chỉ định tiêm vắc xin HPV ngừa 9 chủng có phù hợp với đối tượng từ 27 đến 45 tuổi hay không. Tuy nhiên, dựa theo những dữ liệu khoa học ngày càng được công bố rộng rãi, cũng như tham khảo từ hướng dẫn tiêm chủng của các nước phát triển hàng đầu thế giới… Bộ Y tế đã phê duyệt mở rộng độ tuổi tiêm chủng vắc xin ngừa ung thư do HPV cho nam, nữ đến 45 tuổi. Hơn nữa, sự phê duyệt chính thức này cũng là kết quả đánh giá đa chiều dựa trên bằng chứng khoa học cho thấy hiệu quả cũng như sự phù hợp của vắc xin ngừa 9 chủng HPV đối với người đến 45 tuổi tại Việt Nam.

Tiêm phòng sớm, đúng lịch, và đủ số liều sẽ đảm bảo phòng ngừa 9 chủng HPV đạt hiệu quả cao nhất với cả nam và nữ giới.

Lịch tiêm, liệu trình dành cho người đến 45 tuổi tiêm vắc xin ngừa ung thư do 9 chủng HPV thì có gì khác biệt không thưa bác sĩ?

Hiện nay, Việt Nam đang lưu hành 2 loại vắc xin phòng HPV đó là Gardasil 4 chủng và Gardasil 9 chủng có nguồn gốc từ Mỹ. Với vắc xin ngừa 9 chủng HPV, việc tiêm phòng sớm trong độ tuổi từ 9 - 14 tuổi thì lịch tiêm chỉ cần 2 mũi, còn độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi sẽ áp dụng lịch tiêm gồm 3 mũi.

Theo kết quả của rất nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy việc tiêm ngừa vắc xin cho hiệu quả tốt nhất khi được tiêm phòng sớm cho trẻ từ 9-14 tuổi và đồng thời cũng tiết kiệm chi phí hơn. Quan trọng nhất, việc chủ động tiêm phòng sớm, đúng lịch, và đủ số liều sẽ đảm bảo phòng ngừa 9 chủng HPV đạt hiệu quả cao nhất với cả nam và nữ giới.

Vắc xin ngừa ung thư do virus HPV đã có mặt tại tất cả các Trung Tâm Tiêm Chủng Long Châu trên toàn quốc, người dân có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt lịch tiêm tại: https://nhathuoclongchau.com.vn/trung-tam-tiem-chung/dang-ky