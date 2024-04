Chính thức khởi động Exbroad Runway 2024: Cuộc thi mô phỏng quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ du học

Với sự bảo trợ chuyên môn của AMOLI Du Học - Học Bổng, Exbroad Runway 2024 sẽ tiếp nối sứ mệnh của mình như một mũi tên chỉ đường, dẫn lối từng thí sinh trên hành trình trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, hướng tới đích đến cuối cùng - làm chủ cơ hội "cất cánh" tới vùng đất mới, vươn mình phát triển với dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.



Vào ngày 27/03 vừa qua, CLB Du học trường Đại học Ngoại thương - SAC FTU, Ban Tổ chức Cuộc thi Exbroad Runway đã phối hợp cùng AMOLI Du Học tổ chức thành công sự kiện khởi động cuộc thi Exbroad Runway 2024 - Talkshow "Globetrotter's Wallet: Financial Strategies & Post-Study Decisions".

Khởi động cuộc thi Exbroad Runway 2024 với Talkshow "Globetrotter's Wallet: Financial Strategies & Post-Study Decisions

Buổi Talkshow có sự tham gia của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về du học như anh Đỗ Hoàng Anh - Tổng giám đốc AMOLI, chị Nguyễn Diệu Thuần - Giám đốc tư vấn và vận hành AMOLI, cô Kellie Smith Herrod - Giám đốc điều hành tại UOP, và chị Phạm Vân Anh - Giám đốc tuyển sinh tập đoàn giáo dục Shorelight khu vực Hà Nội và Đà Nẵng.

Chị Phạm Vân Anh và cô Kellie Smith Herrod giao lưu cùng các bạn học sinh, sinh viên

Những nội dung được chia sẻ bởi các diễn giả trong buổi Talkshow đã mang đến cho hơn 400 bạn sinh viên Ngoại thương những kiến thức mới về quản lý tài chính khi Du học và những góc nhìn đa chiều về vấn đề "Du học - Ở lại làm việc hay về nước?". Từ đó buổi Talkshow giúp các bạn tích lũy cho bản thân những kỹ năng, kiến thức cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu, với tinh thần hội nhập và phát triển tại nhiều nền văn hóa.

Chuyên gia tại AMOLI cung cấp những kiến thức về quản lý tài chính khi du học

Exbroad Runway 2024 có chủ đề "The way of archery" với thông điệp SHARPEN TOOLS, SHARPER MIND và biểu tượng Cung tên mang tinh thần dẫn lối, chắc chắn là một không gian trải nghiệm đầy lý thú, một cơ hội hiếm có cho những "cung thủ" tài năng và sáng giá.

Đặc biệt, trong năm nay, cuộc thi Exbroad Runway cùng với sự bảo trợ chuyên môn của AMOLI Du Học có sự đổi mới trong format, tinh gọn và tập trung hơn, không chỉ rèn luyện các kỹ năng cần thiết để chinh phục các đơn vị tuyển sinh mà còn mang lại định hướng dài hạn cho các bạn thí sinh.

Cuộc thi có 04 vòng thi với vô số những hoạt động training, mentoring, mở rộng networking, Exbroad Runway 2024 sẽ tiếp nối sứ mệnh của mình như một mũi tên chỉ đường, dẫn lối từng thí sinh trên hành trình trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, hướng tới đích đến cuối cùng - làm chủ cơ hội "cất cánh" tới vùng đất mới, vươn mình phát triển với dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.

Vòng 1 - Vòng Đơn - "Hikimeya - The fairies’ blessing": 21/03 - 02/05/2024

Thí sinh điền đơn đăng ký tham dự cuộc thi bằng hình thức online. Sau khi điền đơn tham gia cuộc thi, BTC sẽ gửi mail xác nhận kèm một đề bài gồm các câu hỏi kiến thức và 1 bài luận để đánh giá khả năng học thuật, kỹ năng viết và tư duy của thí sinh. Ngoài ra, với những thí sinh đăng ký trước ngày 05/04, thí sinh sẽ nhận được quyền lợi earlybird đặc sắc.

Vòng 2 - Vòng Phỏng vấn - "The bow of Odysseus": 04/05 - 05/05

Những thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia buổi phỏng vấn ngắn để đánh giá kỹ năng mềm và năng lực cơ bản. Top 50 thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng 3, tiếp tục hành trình thử thách.

Vòng 3 - Vòng Mentor - Mentee - "Deepika Kumari": 06/05 - 14/05, gồm 3 phần:

Vòng 3.1: Training

Vòng 3.2: Mentoring week:

Hình thức: Online.

Thí sinh được chia ra thành từng nhóm nhỏ tương ứng với từng đất nước. Mỗi nhóm sẽ gồm các mentees và 1 mentor, thí sinh có 05 ngày để chuẩn bị hồ sơ.

Vòng 3.3: Nộp hồ sơ:

Ban Giám khảo sẽ quyết định thí sinh nào đi tiếp dựa vào hồ sơ. Top 08 thí sinh xuất sắc sẽ chính thức bước vào vòng thi đấu cuối cùng - Vòng Chung kết.

Vòng 4 - Vòng Chung kết - "Mongol bow - The strongest warriors": 14/05 - 17/05

Top 08 thí sinh sẽ chính thức tranh tài, thể hiện dấu ấn cá nhân để tìm ra cái tên sáng giá cho ngôi vị Quán quân.

Quán quân của cuộc thi Exbroad Runway 2024 sẽ có cơ hội được nhận một suất trao đổi với thời hạn là 01 học kỳ tại các trường đối tác của trường Đại học Ngoại thương (bao gồm học phí), kèm theo một chuyến tham quan đến trường EU Business School tại Châu Âu (đã bao gồm vé máy bay và một đêm khách sạn).

Thành viên CLB Du học trường Đại học Ngoại Thương - SAC FTU

Buổi Talkshow "Globetrotter's Wallet: Financial Strategies & Post-Study Decisions" là sự kiện chính thức khởi động cuộc thi Exbroad Runway 2024. BTC xin được gửi lời cảm ơn tới các vị diễn giả, nhà tài trợ Độc quyền AMOLI và toàn thể các bạn sinh viên đã tham gia buổi Talkshow. Chính sự theo dõi và ủng hộ của các bạn đã góp phần lớn cho sự thành công của buổi Talkshow này. Mong rằng BTC sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn trong các sự kiện sắp tới.

