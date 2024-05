Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt giao dịch vàng

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4-2024, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cùng với đó, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn các giải pháp để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường vàng.

Giá vàng SJC lập đỉnh mới ngày 10-5

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ, quản lý thị trường vàng thời gian vừa qua còn bất cập, giá vàng trong nước và quốc tế còn chênh lệch ở mức cao. Do đó, Chính phủ yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Đồng thời kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng…

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 5 lần đấu thầu vàng miếng SJC để tăng cung vàng, với kỳ vọng "hạ nhiệt" giá vàng.

Sau 5 lần được tổ chức đấu thầu, khoảng 6.800 lượng vàng miếng SJC đã được doanh nghiệp mua. Đây là con số khá khiêm tốn so với khối lượng chào thầu của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, sau các phiên đấu thầu, giá vàng SJC đã tăng mạnh và liên tiếp thiết lập mức kỷ lục mới. Cập nhật đến 13 giờ 45 phút ngày 10-5, giá vàng tiếp tục đà tăng.

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC mua vào - bán ra tương ứng 89,9 - 92,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,7 triệu đồng/lượng kể từ đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ cũng nâng giá bán vàng SJC lên mức 92 triệu đồng/lượng.

Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường trong trường hợp cần thiết, cân đối hài hòa giữa điều hành tỉ giá và lãi suất. Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.