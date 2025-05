Chim chết hàng loạt một cách bí ẩn ở California, người dân lo sợ

Mới đây, ABC News đưa tin, một hiện tượng kỳ lạ và đầy lo ngại đang diễn ra tại khu vực Bay Area của Richmond, phía đông bắc San Francisco, California, Hoa Kỳ khi cư dân liên tục chứng kiến cảnh tượng chim chết một cách bất thường, thậm chí có người còn mô tả chúng như "phát nổ" ngay trên không.

Theo phản ánh của người dân tại một khu phố trong khu vực Bay Area, họ đã nhiều lần phát hiện xác chim chết trong sân nhà. Một đoạn camera an ninh còn ghi lại khoảnh khắc một con chim rơi từ đường dây điện xuống đất sau một tiếng nổ lớn vang lên, làm dấy lên nghi vấn liên quan đến điện giật.

Ông Maximillian Bolling, cư dân Richmond, kể lại với đài KGO-TV của ABC San Francisco : "Chúng tôi thấy rõ, khi chim đậu xuống dây điện, chỉ vài giây sau là nổ tung. Cảnh tượng vô cùng dữ dội và ám ảnh".

Bolling cho biết ông và hàng xóm đã đếm được ít nhất 13 con chim chết không rõ nguyên nhân trong thời gian gần đây.

Một số cư dân ở khu phố Richmond cho biết họ đã chứng kiến nhiều con chim "phát nổ" và rơi xuống đất từ đường dây điện trong vài tháng qua. (Ảnh: KGO-TV)

Trước hiện tượng bất thường này, người dân địa phương đưa ra nhiều giả thuyết, từ nguyên nhân do đường dây điện cho đến khả năng có kẻ cố ý sát hại chim hàng loạt. Bà Sharon Anderson, một cư dân yêu động vật, chia sẻ: "Thật kinh hoàng. Nhìn thấy chúng chết la liệt khiến tôi vô cùng đau lòng".

Sự việc được cho là bắt đầu từ vài tháng trước, khi những xác chim đầu tiên được phát hiện. Trước áp lực từ cộng đồng, Sở Cá và Động vật hoang dã California đã chính thức mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Một số cư dân nghi ngờ hệ thống điện lực của Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) có thể liên quan đến cái chết của chim và yêu cầu công ty này hành động. Tuy nhiên, người phát ngôn PG&E, bà Tamar Sarkissian phủ nhận có dấu hiệu cho thấy đường dây điện là thủ phạm. Công ty cho biết đã cử đội kỹ thuật đến kiểm tra cột điện được cho là điểm bất thường và xác nhận các thiết bị đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cho chim.

Đặc biệt, PG&E đã phối hợp với Sở Cá và Động vật hoang dã để kiểm tra hai xác chim. Kết quả từ Phòng thí nghiệm Sức khỏe Động vật hoang dã California cho thấy cả hai con chim, một con bồ câu than và một con sáo châu Âu đều mang vết thương do bị bắn bằng đạn bi, chứ không phải do điện giật.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác gây chấn thương cho tất cả các con chim khác, khiến vụ việc vẫn chưa thể kết luận dứt điểm. Cộng đồng địa phương cũng đã yêu cầu Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Contra tham gia điều tra, nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa đưa ra bình luận.

"Tất cả chúng tôi chỉ muốn chuyện này chấm dứt", ông Bolling nói. "Thật sự rất đau thương khi phải chứng kiến cảnh tượng này ngày này qua ngày khác mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra".

Trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, cộng đồng Richmond tiếp tục sống trong lo ngại về một bí ẩn động vật hoang dã chưa có lời giải, đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm bảo vệ sinh vật và môi trường sống đô thị.