Chiêu Thư – Gương mặt Gen Alpha nổi bật trên các sân khấu nghệ thuật

Từ niềm yêu thích nhảy múa năm 6 tuổi đến những dấu ấn trên sân khấu trong nước và quốc tế, Hán Yu Triệu Vy (nghệ danh Chiêu Thư) đang từng bước khám phá con đường nghệ thuật đa lĩnh vực.

Với những thành tích trong khiêu vũ, ba lê, múa đương đại và ca hát, cô bé Gen Alpha không chỉ cho thấy khả năng biểu diễn mà còn hé lộ câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu: quá trình rèn luyện, thích nghi và trưởng thành cùng đam mê.

Từ những bước nhảy đầu tiên đến tình yêu sân khấu

Sinh năm 2015, mang hai dòng máu Đài Loan (Trung Quốc) – Việt Nam, Chiêu Thư bắt đầu làm quen với nhảy múa từ khi còn nhỏ. Nhận thấy niềm say mê của con, gia đình tạo điều kiện để em theo học bộ môn này. Từ những lần biểu diễn đầu tiên, sân khấu dần trở thành nơi cô bé khám phá khả năng và thể hiện bản thân.

Hán Yu Triệu Vy (nghệ danh Chiêu Thư) - cô bé Gen Alpha đa tài, say mê theo đuổi nghệ thuật.

Với Chiêu Thư, hành trình theo đuổi nghệ thuật không chỉ có những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu mà còn là những ngày luyện tập kéo dài, song song với việc học văn hóa và trau dồi tiếng Việt, tiếng Trung. Việc thường xuyên di chuyển và tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc giúp em có cơ hội khám phá những môi trường mới, học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau và từng bước rèn luyện tính kỷ luật, khả năng thích nghi.

Đằng sau những phần trình diễn là quá trình luyện tập đòi hỏi sự kiên trì, khả năng cảm nhạc và độ chính xác trong từng động tác. Qua mỗi lần đứng trên sân khấu, Chiêu Thư có thêm cơ hội hoàn thiện kỹ năng, làm quen với áp lực và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Bé Chiêu Thư đã xuất sắc lọt vào top 10 siêu tài năng nhí

Những dấu mốc trên hành trình nghệ thuật

Với sự nỗ lực luyện tập miệt mài, dù mới 11 tuổi nhưng Chiêu Thư đã có bảng dài thành tích vô cùng đáng nể của một loạt các cuộc thi trong nước và quốc tế.

- Hạng nhất bảng múa cổ điển dành cho học sinh lớp 3 tại Asia Pacific Cup - Autumn International Music & Dance Competition 2023;

- Giải Vô địch cuộc thi Ba lê TGP 2024 ;

- Giải Vô địch cuộc thi Nhảy Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 2023;

- Hạng nhất nội dung ballet, nhóm học sinh lớp 3, Asia Pacific Cup - Spring International Music & Dance Competition 2024;

- Giải Vô địch cuộc thi Nhảy Sinh viên Quốc gia 2024;

- Huy chương vàng tại cuộc thi Asian Star và Cuộc thi Khiêu vũ Quốc tế IDO 2025;

- Cuộc Thi ngôi sao Châu Á

- Ngày 30/8/2026 Bài múa đương đại con đã nhận được 1 giải vàng ,1 giải kim cương và giải nhất biên đạo múa, và nhận được học bổng 100% từ chương trình trao tặng

- Ngày 20/9/2026, tại cuộc thi Ngôi Sao Châu Á, con đã tham gia dự thi tiết mục múa kỹ thuật cổ điển và nhận được 1 Giải Vàng, 1 Giải Kim Cương cùng học bổng 50% từ chương trình.

- Giải Á quân Cuộc thi Khiêu vũ Sinh viên Toàn quốc 2026;

- Giải Nhất tại Balê Cup Nghệ thuật Đào Viên 2026;

- Giải kim cương Cuộc thi Quốc tế Cúp Đào Nghề mùa thu lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan và nhận được học bổng 100% từ chương trình;

- Siêu Tài Năng Nhí bé Chiêu Thư đã xuất sắc lọt vào top 10 siêu tài năng nhí;

- Liên Đoàn khiêu Vũ Thể Thao Thế Giới WDSF.

Những kết quả này đánh dấu quá trình Chiêu Thư thử sức ở nhiều nội dung nghệ thuật. Nếu khiêu vũ thể thao đòi hỏi khả năng phối hợp nhịp điệu và kiểm soát chuyển động, ba lê chú trọng kỹ thuật và độ chính xác, thì múa đương đại lại mở rộng không gian biểu đạt cảm xúc qua ngôn ngữ cơ thể. Mỗi bộ môn đem đến những yêu cầu riêng, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm và mở rộng khả năng trình diễn.

Từ khiêu vũ đến ca hát

Đầu năm 2026, Chiêu Thư thử sức ở lĩnh vực ca hát khi tham gia cuộc thi Tinh hoa Nhí Việt Nam. Tại đêm chung kết diễn ra ngày 18/1/2026, em gây ấn tượng với phần trình diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Màn thể hiện giàu cảm xúc đã giúp Chiêu Thư chinh phục khán giả, xuất sắc giành ngôi vị Quán quân và giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất.

Mỗi lần đứng trên sân khấu và hát bằng tiếng Việt, em mong muốn truyền tải trọn vẹn tình cảm dành cho quê hương. (Ảnh: NVCC)

Chiêu Thư cho biết em dần nhận ra tình yêu với ca hát trong quá trình luyện tập nhảy múa. Nếu chuyển động giúp người biểu diễn kể chuyện bằng cơ thể, âm nhạc mang đến một cách thể hiện cảm xúc khác thông qua giọng hát và ca từ.

Với Chiêu Thư, việc trình diễn ca khúc bằng tiếng Việt còn mang ý nghĩa đặc biệt. Em chia sẻ rằng Việt Nam luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống, gắn với những lời ru từ thuở nhỏ và những câu chuyện về quê hương của mẹ. Vì vậy, mỗi lần đứng trên sân khấu và hát bằng tiếng Việt, em mong muốn truyền tải trọn vẹn tình cảm dành cho quê hương.

Giữ niềm vui tuổi thơ trên hành trình trưởng thành

Bên cạnh luyện tập và biểu diễn, Chiêu Thư vẫn dành thời gian cho những sở thích riêng như vẽ tranh, thiết kế trang phục theo trí tưởng tượng và làm MC. Em cho biết mình muốn cân bằng việc theo đuổi nghệ thuật với những năm tháng học trò, nơi em vẫn là một cô bé thích trò chuyện và vui đùa cùng bạn bè.

Sự đồng hành của gia đình cũng góp phần tạo nên nền tảng cho hành trình này. Theo chia sẻ của Chiêu Thư, bố mẹ vừa động viên, vừa cùng em xem lại các phần trình diễn để nhận diện điểm mạnh và những điều cần cải thiện. Cách tiếp cận ấy giúp em nhìn nhận việc luyện tập như một quá trình học hỏi liên tục, thay vì chỉ hướng đến kết quả cuối cùng.

Trong tương lai, Chiêu Thư mong muốn có cơ hội biểu diễn trên sân khấu quốc tế, giữ tình yêu với nghệ thuật và tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa

Trong tương lai, Chiêu Thư mong muốn tiếp tục phát triển khả năng ca hát, nhảy múa và biểu diễn, đồng thời thử sức với điện ảnh, dẫn chương trình và thời trang. Em cũng bày tỏ mong muốn tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, đặc biệt là những chương trình dành cho trẻ em.

Từ những bước nhảy đầu tiên đến các dấu mốc trên sân khấu, hành trình của Chiêu Thư đang được viết tiếp qua từng trải nghiệm. Những giải thưởng là sự ghi nhận đáng nhớ, nhưng điều có ý nghĩa lâu dài hơn vẫn là quá trình học hỏi, rèn luyện và trưởng thành cùng nghệ thuật. Trên con đường còn rộng mở phía trước, cô bé vẫn đang từng bước khám phá khả năng của mình, đồng thời giữ lại những niềm vui bình dị của tuổi thơ.