Chiếu sớm 7 tập cuối, Dữ Phượng Hành thống trị bảng xu hướng trong đêm

Tối 5/4, bom tấn cổ trang Dữ Phượng Hành đã mở gói xem trước, từ tập 33 đến tập 39, trên các nền tảng Tencent, Mango TV. Những tình tiết hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng nhiều cảm xúc và không kém hài hước cuốn hút người xem. Ngay lập tức các từ khoá tìm kiếm thịnh hành trên Weibo xuất hiện hàng loạt nội dung liên quan đến Dữ Phượng Hành như "Hành Chỉ sắp làm cha", "Kết thúc phim Dữ Phượng Hành",...

Chọn buổi tối thứ 6 để "xả kho" phim là bước đi khôn ngoan của đoàn phim. Trong hai ngày cuối tuần, khán giả có nhiều thời gian để thưởng thức cũng như bình luận về tác phẩm cổ trang nổi tiếng nhất đầu năm 2024. Nhiều người dự đoán cơn sốt Dữ Phượng Hành sẽ vẫn còn duy trì trong vài ngày tới vì lịch chiếu phim trên đài truyền hình Hồ Nam, cũng như các tài khoản phổ thông của hai nền tảng xem phim phải đến ngày 11/4 mới kết thúc.

Đoạn kết chiều lòng khán giả

Trong các tập cuối, khi Thẩm Ly bị Hành Chỉ nhốt tại Thiên Ngoại Thiên đã có cơ hội tìm hiểu các bí mật của 1.000 năm trước: chuyện Phù Sinh cứ liên tục quấy nhiễu Linh giới theo âm mưu của Ma vương, thân thế thật sự của Thẩm Ly, nỗi cô đơn của Hành Chỉ khi mang trọng trách là thần thượng cổ cuối cùng… Nhờ tài năng bản thân và sự hỗ trợ của thần nữ U Lan nên Bích Thương vương đã thoát khỏi Thiên Ngoại Thiên để giải cứu chúng sinh. Qua những lần kề vai sát cánh chiến đấu để bảo vệ tam giới, dần dần Thẩm Ly càng thấu hiểu tâm tư và tình cảm của Thần quân.

Cảnh chiến đấu hoành tráng của phim

Để có thể bảo vệ an toàn cho tam giới, Hành Chỉ đã lựa chọn hy sinh bản thân. Theo lẽ thường, thần thượng cổ sau khi quy tiên đều dùng Tam muội chân hoả để thiêu. Tuy nhiên Thẩm Ly vì quá đau khổ nên tìm mọi cách ngăn cản, mong Hành Chỉ được tự do thân xác lúc cuối đời. Đây cũng là quyết định đúng đắn giúp người nàng yêu có cơ hội tái sinh. Hai người sống cuộc đời yên bình nơi trần gian, bù đắp lại những tháng ngày chỉ sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Trong lúc an nhàn rảnh rỗi, cặp đôi đã giúp người bạn cũ là Kim Nương Tử lấy được chồng.



Cảnh kết ngọt ngào của phim Dữ Phượng Hành





Với cách dàn dựng hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt, các tập phim đã dẫn dắt cảm xúc của người xem qua nhiều cung bậc khác nhau. Kết thúc ngọt ngào của Hành Chỉ và Thẩm Ly với một cuộc đời êm ấm và chuẩn bị chào đón con đầu lòng đã thoả mãn mơ ước của nhiều người hâm mộ. Đặc biệt là những khán giả đã yêu mến Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từ phim Sở Kiều truyện với kết thúc bi thương cách đây 7 năm không còn nuối tiếc cho đoạn kết dang dở trước đây.

Cặp đôi chính khẳng định tài năng

Những tập cuối Dữ Phượng Hành dành rất nhiều thời lượng cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thể hiện khả năng diễn xuất ngày càng thuyết phục.

Phân đoạn xuất thần của Triệu Lệ Dĩnh trong những tập cuối phim.

Nữ diễn viên sinh năm 1987 tiếp tục thể hiện khả năng nhập vai xuất sắc với nhân vật Thẩm Ly. Trong các tập cuối, những cảnh khóc của cô mang lại nỗi xót xa cho người xem bằng đôi mắt rưng rưng, tiếng thở dài vô hồn. Không cần gào khóc điên cuồng, người đẹp họ Triệu vẫn lấy nước mắt người xem trong các tình tiết Thẩm Ly lần đầu gặp cha, hay nỗi đau mất đi người mình yêu...



Lâm Canh Tân lấy lại danh tiếng nhờ vai Hành Chỉ.

Đáng khen nhất trong phần cuối của phim chính là diễn xuất linh hoạt của Lâm Canh Tân. Ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn bạn diễn nhỏ nhắn thực sự lay động trái tim người xem. Trong tập cuối 39, có những phân đoạn hoán đổi thân xác giữa Thẩm Ly và Hành Chỉ vô cùng hài hước đã được nam diễn viên thể hiện xuất sắc từ điệu bộ đến cử chỉ.