Chiều con gái nhỏ, The Rock chấp nhận làm một điều không tưởng trên gương mặt trước lúc tập gym

Con gái trang điểm cho The Rock

Dịp Giáng sinh vừa qua, The Rock đã sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình và người thân. Tuy nhiên, dù là ngày lễ, nhà cựu vô địch WWE vẫn không quên làm một việc quen thuộc - đi tập gym.



Tuy nhiên, buổi tập trong ngày Giáng sinh vừa qua của The Rock trở nên đặc biệt với sự xuất hiện của cô con gái nhỏ Jasmine. Cô bé 6 tuổi yêu cầu cha phải trang điểm trước khi ra khỏi nhà.

"Cha ơi, con phải trang điểm cho cha trước khi cha đi", cô bé Jasmine chia sẻ,

"Ta vẫn ổn mà con gái. Ta phải đi đây", The Rock thoái thác.

Tuy nhiên, cô bé vẫn muốn cho cha có một diện mạo mới: "Nhưng cha ơi, trang điểm sẽ giúp việc tập luyện trở nên tốt hơn".

Cô con gái 6 tuổi trang điểm cho The Rock

Sau đó, cô bé tiến hành kẻ mắt, đánh má cho The Rock. Đoạn clip trên được nam diễn viên 49 tuổi ghi lại và đăng lên trang cá nhân mới đây. Tính đến nay, video này đã thu về gần 10 triệu lượt xem.

"Thật tuyệt. Anh bạn là một ông bố mẫu mực đó", một tài khoản cho hay.

"Chúng ta không bao giờ chiến thắng khi tranh luận cùng các cô con gái đâu The Rock. Tôi có 4 cô con gái và hiểu điều này", người khác lên tiếng.

Lúc này, nhiều fan chờ đợi đoạn video The Rock tập luyện trong phòng gym với lớp trang điểm trên mặt.

The Rock bắt đầu đấu vật biểu diễn từ năm 1996. Trong sự nghiệp, ông từng 10 lần vô địch thế giới, 5 lần trở thành nhà vô địch Tag Team, chiến thắng Royal Rumble năm 2000.

Bất chấp đang kiếm bộn với nghề diễn, The Rock vẫn chưa chính thức chia tay vật biểu diễn. Hồi năm 2013, The Rock từng trở lại và có thêm một lần giữ đai WWE. Hồi đầu năm, xuất hiện thông tin cho rằng The Rock sẽ tái xuất để có trận đấu trong mơ với Roman Reigns.

"Người tôi muốn gặp là Triple H, The Game. Người tiếp theo là Brock Lesnar. Một đô vật khác cũng cần phải gặp tôi đó là Roman Reigns", The Rock từng chia sẻ trong quá khứ.