Chiến lược bảo tồn bền vững tại bãi biển đẹp nhất thế giới

Tuần trước, tổ chức nghiên cứu và xếp hạng các bãi biển trên khắp thế giới World Beach Guide đã công bố danh sách 100 bãi biển hàng đầu trên Trái Đất năm 2023. Theo đó, bãi biển trên đảo Ko Kradan, tỉnh Trang, Thái Lan đã trở thành bãi biển đẹp nhất thế giới với vị trí đầu tiên. Sau thông tin này, ông Prit Narasrit, Giám đốc Vườn Quốc gia Hat Chao Mai, nơi phụ trách bảo tồn đảo Ko Kradan, cho biết, người dân địa phương càng phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ hệ sinh thái ở đây.

Ông Prit cho biết đảo Koh Kradan sẽ vẫn đóng cửa với khách du lịch bốn tháng một năm - từ ngày 1/6 đến ngày 30/9 - mặc dù mới được xếp hạng là nơi có bãi biển đẹp nhất thế giới.

Người dân, chủ doanh nghiệp và các quan chức công viên sẽ tiếp tục coi việc bảo tồn hệ sinh thái dễ bị tổn thương của hòn đảo, bao gồm các rạn san hô và sinh vật biển là ưu tiên hàng đầu, ông nói thêm.

Đảo Koh Kradan tại tỉnh Trang, Thái Lan được vinh danh là nơi có bãi biển đẹp nhất thế giới. Ảnh: The Nation.

Hòn đảo này rộng 2,5 km2 và nằm cách bờ biển phía nam của tỉnh Trang 10km. Ông Prit nói, nơi đây hoan nghênh khách du lịch tới khám phá nhưng họ phải hạn chế xả rác và gây hại cho sinh vật biển, đồng thời cần góp phần bảo vệ vẻ đẹp của Koh Kradan cũng như hệ sinh thái nơi đây.

"Dù có được trao giải thưởng hay danh hiệu gì đi nữa, mọi người vẫn phải cố gắng hết sức để bảo vệ hòn đảo. Vườn quốc gia Hat Chao Mai giờ đây sẽ tập trung nhiều hơn vào các quy định để duy trì vẻ đẹp của môi trường của chúng ta", ông nói.

Ông Prit cũng thông tin thêm, khi đến đây du lịch, du khách được đảm bảo an toàn. Hành trình đưa du khách ra đảo và an ninh trên đảo đều được thực hiện tốt. Các quan chức của Vườn quốc gia coi trọng sự an toàn của du khách cũng như việc bảo vệ môi trường.

Cũng theo ông Prit, lượng khách du lịch đến đây chắc chắn sẽ nhiều hơn và đây cũng là điều không thể tránh khỏi khi bãi biển của hòn đảo trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ông nói thêm rằng Vườn quốc gia sẽ đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng của hòn đảo, bao gồm cả điện và nước, đồng thời thực thi các quy định để bảo vệ đảo.

Quan chức này cũng cho hay, Vườn quốc gia Hat Chao Mai và cả vùng biển xung quanh Koh Kradan là nơi sinh sống của nhiều loài cá có nguy cơ tuyệt chủng và khách du lịch cần phải được phổ biến về điều này.

Có thể nói vị trí cao của bãi biển nơi đây trong danh sách xếp hạng mới phần nào đến từ những bãi biển cát trắng rợp bóng cọ với làn nước biển xanh, trong vắt có thể nhìn thấy rõ các rạn san hô rực rỡ cùng rất nhiều sinh vật biển.