Chiến dịch ''Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh'' cùng sứ mệnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học

Trái Đất muốn xanh, cần chung tay giữ

Không ngừng mở rộng, chương trình "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp cùng Sở Giáo Dục và Đào Tạo hiện đã đến được 120 điểm trường tiểu học trên khắp cả nước. Với mục tiêu lan tỏa sứ mệnh giáo dục về lối sống xanh, bền vững đến hầu hết trẻ em Việt Nam, Vinamilk mong muốn đồng hành cùng thế hệ "Gen Alpha" tạo nên những tác động tích cực trong nhận thức của người trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đến điểm trường nào, chương trình "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" cũng được hàng ngàn bạn nhỏ đón nhận nhiệt tình

Bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng thông qua những thước phim ngắn và vở kịch với màn trình diễn của bộ đôi siêu anh hùng thiếu nhi SuSu - Hero với "phe ác" là những con quái vật xả rác gây ô nhiễm; thông điệp bảo vệ môi trường càng trở nên gần gũi, thân thuộc và dễ dàng tiếp thu hơn với các bạn nhỏ. Lý An (học sinh lớp 5 trường Tiểu học Diễn Yên, Nghệ An) chia sẻ: "Em đặc biệt ấn tượng khi được thực hiện nghi thức in dấu tay trên quả địa cầu và hô khẩu hiệu "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" vì đó chính là lời cam kết cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường của chúng em. Qua chương trình này, em cũng hiểu thêm rằng chúng em chính là những thế hệ tương lai, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cho thế giới của chúng em sau này".

Hình ảnh các bạn nhỏ cùng nhau thực hiện nghi thức in dấu vân tay và hô khẩu hiệu bảo vệ Trái Đất

Hành trình tuyên truyền và giáo dục bảo vệ môi trường đầy tâm huyết

Bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng ai mà những năm trở lại đây, ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người trước những biến đổi khí hậu khắc nghiệt, sự nóng dần lên của Trái Đất, hậu quả của ô nhiễm môi trường ngày một nặng nề và rõ ràng hơn. Chính điều này đã thôi thúc Vinamilk liên tiếp thực hiện những chiến dịch bảo vệ môi trường, gần đây nhất, chính là chuỗi chương trình "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" hướng tới giá trị tốt đẹp và sự phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Để thông điệp bảo vệ môi trường được hiệu quả hơn, Vinamilk xác định cần chung tay góp phần nâng cao nhận thức từ thế hệ "Gen-Alpha". đã cần được nâng cao nhận thức. Tiêu biểu chính là 2 nhãn hàng SuSu & Hero đã và đang triển khai chuỗi hoạt động nhằm tiếp cận và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều bạn nhỏ trên nhiều nền tảng. Từ việc ra mắt phim hoạt hình "Bộ Đôi SuSu - Hero Hợp Lực Hành Động - Giữ Trái Đất Xanh" thu hút gần 48 triệu lượt xem trên YouTube cho đến chuỗi hành động tại các điểm trường, những bài học ý nghĩa, truyền cảm hứng được thể hiện thật sinh động đều góp phần nâng cao nhận thức, thôi thúc hành động bảo vệ hành tinh xanh, giữ gìn môi trường sống của các bạn nhỏ.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ: "Đặt tâm huyết vào việc phát triển thế hệ tương lai Việt Nam, Vinamilk không chỉ mang đến các sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn giáo dục, bồi đắp tư duy và nhân cách cho trẻ em, trang bị cho các em nền tảng vững chắc để trở thành những công dân toàn cầu văn minh, bản lĩnh, sẵn sàng hành động vì cộng đồng".

Dự án phim hoạt hình "Bộ Đôi SuSu - Hero Hợp Lực Hành Động - Giữ Trái Đất Xanh", chuỗi chương trình tuyên truyền và giáo dục cho học sinh tiểu học cách phân loại rác chỉ là hai trong số nhiều hoạt động được SuSu & Hero dự kiến triển khai với mục tiêu dài hạn

Học viện SuSu - Hero là nơi đào tạo những bạn nhỏ thông minh, khỏe mạnh thực thi nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất. Khi máy quan sát thành phố phát hiện ra quái vật rác đang đe doạ và tàn phá môi trường thiên nhiên, Đội trưởng khoa chiến thuật SuSu sáng trí tinh anh và Đội trưởng khoa, chiến đấu Hero thể lực bất bại đã nhanh chóng nạp năng lượng, hợp sức cùng thần ngựa, thần rồng lên đường kịp thời ứng cứu, bảo vệ Trái Đất.

Sự thành công của phim hoạt hình 3D và hoạt động ngoại khóa một lần nữa cho thấy Vinamilk không chỉ đồng hành cùng phụ huynh trong việc mang đến nguồn sữa dinh dưỡng chất lượng, giúp trẻ em được phát triển vượt trội về thể chất, mà còn tâm huyết đem đến những hoạt động và sản phẩm giải trí sáng tạo, đặc sắc, giàu tính nhân văn cho quá trình phát triển nhân cách toàn diện của trẻ.

