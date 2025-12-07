Chiếc ô tô vẫn lao đi sau hiệu lệnh dừng và sự thật tin báo từ người dân

Ngày 7-12, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Thiện Hưng bắt giữ đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển 500 kg pháo nổ trái phép.

Lực lượng công an bắt giữ Chúc và tang vật

Từ các nguồn tin báo, vào trưa ngày 5-12, trên tuyến đường DT 756, Tổ Cảnh sát giao thông số 3, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Thiện Hưng ra hiệu dừng ô tô do Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển để kiểm tra.

Lúc này, lái xe không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Lúc này, Tổ công tác dùng xe đặc chủng tiến hành truy đuổi trên đường ĐT 756, khi đến khu vực thuộc địa bàn ấp Thanh Sơn, xã Tân Hưng thì buộc xe ô tô trên dừng lại.

Tiến hành kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 500 kg pháo nổ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, bắt đối tượng Chúc và tạm giữ xe.

Làm việc với công an, Chúc khai vận chuyển pháo nổ trái phép qua hướng xã Phú Riềng để giao cho một người chưa rõ tên tuổi.

Mở rộng điều tra, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét nhà ông Chu Văn Vương (SN 1982, ngụ xã Phú Riềng) và thu giữ 240 kg pháo nổ.