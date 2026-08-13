Chiếc laptop đầu tiên và cách nhiều cha mẹ chuẩn bị cho tương lai của con

Việc đầu tư cho giáo dục ngày nay không chỉ dừng ở sách vở hay đồng phục mà còn mở rộng sang thiết bị học tập, ngoại ngữ và nhiều chương trình bổ trợ khác.

Khi những khoản chi này tập trung vào cùng một thời điểm, nhiều phụ huynh lựa chọn các giải pháp tài chính linh hoạt để vừa đáp ứng nhu cầu học tập của con, vừa đảm bảo kế hoạch tài chính của gia đình.

Chiếc laptop đầu tiên cho mùa tựu trường

Con trai chuẩn bị bước vào lớp 9, chị Thanh Tâm (TP.HCM) tính đến việc mua chiếc laptop đầu tiên cho con. Theo chị, từ năm học trước, con đã bắt đầu có nhiều bài thuyết trình ở trường nên thường phải ra tiệm internet để hoàn thành bài tập. Điều đó khiến chị nhận ra đã đến lúc cần đầu tư một chiếc máy tính để phục vụ việc học lâu dài.

Mùa tựu trường là giai đoạn cao điểm đối với nhiều phụ huynh khi các khoản chi đều dồn về cùng một thời điểm.

"Năm nay mình dự định mua cho con một chiếc laptop khoảng 10 đến 20 triệu đồng để dùng lâu dài, khoảng 4 - 5 năm", chị chia sẻ về khoản ngân sách dự kiến. Tuy nhiên, việc đưa khoản mua sắm laptop vào danh sách cần chi trong mùa tựu trường năm nay không hề đơn giản. Trước mỗi mùa tựu trường, chị Tâm đều đã chủ động dành dụm khoảng 10 triệu đồng cho việc học của các con. Khoản chi cho laptop năm nay trở thành một khoản ngoài dự tính của chị.

Có hai con trong độ tuổi đến trường, một bé lên lớp 9 và một bé chuẩn bị vào lớp 3, chị cho biết hầu như mọi chi phí đều tập trung vào cùng một thời điểm, từ học phí, đồng phục, sách vở đến các lớp học thêm. "Khoản nào mình thấy cũng cần thiết và quan trọng, không bỏ được khoản nào hết. Mình sẽ cố gắng hết sức để lo cho con đầy đủ", chị Tâm chia sẻ thêm.

Theo chị, những khoản chưa thật sự cần thiết trong gia đình có thể tính sau, còn việc học luôn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, chị chủ động chia nhỏ chi phí đầu tư cho laptop thành các khoản trả góp mỗi tháng để thuận tiện cân đối chi tiêu mà không ảnh hưởng đến việc học của các con. Điều chị mong nhất là các con có thể "yên tâm học tập, không phải lo lắng về kinh tế gia đình".

Dù đã dành dụm từ trước, việc nhiều khoản chi cùng phát sinh trong thời gian ngắn vẫn khiến chị cân nhắc thêm những cách phân bổ ngân sách hợp lý hơn.

Home Credit đồng hành cùng phụ huynh trợ lực cho tương lai của con

Chị Thanh Tâm chia sẻ: "Mình có tham khảo một số giải pháp tài chính nhưng tiếp tục lựa chọn hình thức vay tiền mặt từ Home Credit vì quy trình nhanh gọn, thông tin rõ ràng và kỳ hạn thanh toán phù hợp. Với khoản chi lớn như laptop, việc thanh toán chia đều trong 12 tháng giúp mình dễ xoay xở hơn, không phải dồn toàn bộ chi phí vào một thời điểm".

Đây cũng là lần thứ hai chị sử dụng dịch vụ của Home Credit sau những trải nghiệm tích cực trước đó cùng sự minh bạch và uy tín của thương hiệu khiến chị thêm tin tưởng và yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Thấu hiểu áp lực chi tiêu của phụ huynh khi chuẩn bị cho con bước vào năm học mới, Home Credit triển khai chuỗi ưu đãi mùa tựu trường 2026 với thông điệp "Trợ lực tài chính - Tiếp sức tương lai", cung cấp các giải pháp tài chính thiết thực và linh hoạt. Với các nhu cầu tài chính phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị năm học mới, phụ huynh có thể tiếp cận gói vay tiền mặt với hạn mức từ 5-250 triệu đồng, kỳ hạn linh hoạt đến 57 tháng, qua đó có thêm phương án sắp xếp dòng tiền theo khả năng tài chính và kế hoạch chi tiêu của gia đình.

Ở nhóm thiết bị học tập và sinh hoạt, Home Credit áp dụng ưu đãi trả góp lãi suất từ 0% cho laptop, điện thoại di động và các sản phẩm điện tử, điện máy tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, CellphoneS, FPT, Viettel Store cùng các đơn vị liên kết. Chương trình cũng mở rộng sang nhu cầu học tập bổ trợ với khóa học tiếng Anh lãi suất từ 0%, kỳ hạn linh hoạt đến 12 tháng tại SunUni Academy, Ocean Edu, bên cạnh giải pháp trả góp xe máy tại VinFast, Honda và Yamaha cho nhu cầu phương tiện trong năm học mới.

Bên cạnh vay tiền mặt và trả góp, phụ huynh có thể sử dụng Tài khoản trả sau Home PayLater để quét QR thanh toán và trả sau đến 12 tháng, phù hợp với các khoản chi linh hoạt trong giai đoạn đầu năm học. Với thẻ tín dụng Home Credit, các gia đình có thêm lựa chọn chuyển đổi trả góp và nhận ưu đãi giảm 400.000 đồng tại các đối tác bán lẻ và thương mại điện tử trong mùa tựu trường, gồm Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop và Shopee. Người dùng cũng có thể nhận thêm ưu đãi khi lần đầu thanh toán khoản vay qua ứng dụng Home Credit.

Đặc biệt, từ ngày 01/08 đến hết ngày 30/09/2026, khách hàng ký mới hợp đồng vay tiền mặt hoặc vay trả góp điện tử, điện máy, xe máy trên toàn quốc sẽ có cơ hội tham gia "Vòng xoay may mắn" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng theo thể lệ chương trình.

Home Credit triển khai nhiều chương trình ưu đãi hỗ trợ phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu mùa tựu trường.

Chuỗi ưu đãi mùa tựu trường 2026 là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch toàn quốc "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", thể hiện cam kết của Home Credit trong việc đồng hành cùng những nỗ lực đời thường của khách hàng, trong đó có các gia đình đang chuẩn bị cho năm học mới. Ông Jakub Kudrna, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam, cho biết: "Với thông điệp ‘Trợ lực tài chính - Tiếp sức tương lai’, chúng tôi mong muốn trao cho các gia đình một giải pháp tài chính linh hoạt, giúp họ chủ động hiện thực hóa những kế hoạch quan trọng ngay từ hôm nay và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của con em mình. Đây cũng là cách Home Credit hiện thực hóa cam kết trở thành đối tác tài chính số tận tâm – không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính dễ tiếp cận, minh bạch và có trách nhiệm, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định tài chính có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng."

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính không chỉ giúp phụ huynh giảm áp lực trong mùa tựu trường mà còn tạo nền tảng để những khoản đầu tư cho việc học của con được thực hiện một cách bền vững và có kế hoạch.