Chiếc iPhone 12 Pro Max đầu tiên trên thế giới có cổng USB-C đang được bán đấu giá trên eBay

Bạn có còn nhớ chiếc iPhone X với cổng USB-C đã từng gây sốt trước đây chứ? Hóa ra, không chỉ iPhone X mà giờ đây iPhone 12 Pro Max cũng đã bỏ Lightning mà sang USB-C, tất nhiên không phải theo cách chính thức từ Apple.

Công ty DEEP của Slovakia đã sửa đổi thành công chiếc Apple iPhone 12 Pro Max, để nó có thể hoạt động đầy đủ với cổng USB-C. Công ty đã còn đăng tải một video về quá trình “mod” iPhone.

iPhone 12 Pro Max đầu tiên có USB-C

Sau khi tháo rời điện thoại và tháo cụm cáp cổng Lightning, công ty sẽ đo đạc đầu nối USB-C để có thể lắp đặt lên iPhone 12 Pro Max. Trong khi đó, một sợi cáp được thiết kế cho cổng USB-C có thể sử dụng chip MFi gốc, lấy từ một thiết bị khác. Sau đó, chúng được đưa trở lại với máy bằng lớp vỏ mới được in 3D. Đầu USB-C gần như khớp một cách hoàn hảo vào vị trí cổng Lightning trước đây.



Để vị trí mới của chip MFi nằm vừa vặn, mô-đun loa phải được đặt xuống một chút. Sau khi lắp ráp lại cẩn thận và lắp pin mới, iPhone 12 Pro Max USB-C đã sẵn sàng để bật nguồn lại. Theo kiểm tra của công ty, chiếc máy hoạt động được mọi chức năng.

Nó hoạt động với iTunes, kết nối với Mac và sạc bình thường bằng bộ sạc chính hãng của Apple, sử dụng cáp USB-C to C (hoặc cáp USB-A to C), tất cả đều thông qua cổng USB-C.

Thiết bị này hiện đang được đấu giá trên eBay . Cuộc đấu giá đã bắt đầu vào thứ năm và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 3, lúc 3 giờ sáng theo múi giờ ET, nghĩa là khoảng 15 giờ theo giờ Việt Nam. Mức giá hiện tại đang là 1.350 USD, khoảng 30,6 triệu VND.

Vào tháng 11 năm ngoái, chàng sinh viên Robotics Ken Pillonel ở Thụy Sĩ đã thành công trong việc đưa cổng USB-C lên iPhone X và thiết bị này đã được bán trên eBay cho một người đấu giá với mức 86.001 USD (gần 2 tỷ VND). Cần lưu ý rằng USB-C iPhone X của Pillonel không thể cập nhật, cũng như không thể khôi phục hoặc cài đặt lại.

iPhone của DEEP có thể sẽ hỗ trợ tốt hơn vì chứa chip MFi. Tuy nhiên vẫn không rõ nó có thể được cài đặt lại hoặc cập nhật hay không.

Tham khảo: GSMArena

https://genk.vn/chiec-iphone-12-pro-max-dau-tien-the-gioi-co-cong-usb-c-dang-duoc-ban-dau-gia-tren-ebay-20220226190238786.chn