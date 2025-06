Chiếc ghế đặc biệt khiến Sam "mạnh tay" chi cả chục triệu sắm riêng 2 chiếc cho con

Sam sinh năm 1990, là diễn viên, MC nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô kết hôn vào tháng 4/2023 và sinh đôi một trai một gái vào cuối tháng 2/2024. Trên trang cá nhân, Sam thường đăng tải hình ảnh đời thường bên 2 nhóc tì đáng yêu. Đặc biệt, trong những clip quay cùng 2 con, Sam thường sử dụng thêm 1 món phụ kiện đặc biệt, đó là bộ đôi ghế ăn dặm dành cho 2 bé.

Chiếc ghế không chỉ là vật dụng thông thường mà còn có thiết kế gọn gàng, ưng mắt, giúp định hình tư thế ngồi của 2 nhóc tỳ. Được biết, mẫu ghế mà Sam chọn cho 2 con đến từ thương hiệu Hàn - Dono&Dono. Ghế được thiết kế với cấu trúc phù hợp nhất cơ thể bé theo từng giai đoạn phát triển từ 6 tháng tuổi trở lên, đảm bảo bé luôn ngồi đúng tư thế, an toàn và dễ chịu nhất.

Phần bề mặt lớn thoải mái để đồ, với chất liệu chống thấm, không lo bám bẩn hay ố màu. Phần lưng ghế có độ cong nhẹ, chỗ để chân rộng rãi giúp phân bổ đều trọng lượng cơ thể, bé ngồi lâu mà vẫn thoải mái, không bị nóng bí. Ghế đi kèm đệm lót êm ái, nâng đỡ phần mông khi bé ngồi giúp bé luôn cảm thấy thoải mái nhất.

Được biết mẫu ghế này có giá khoảng 6 triệu đồng cho mỗi chiếc. Vậy là Sam đã chi hơn chục triệu đồng, để sắm bộ 2 ghế dành cho 2 nhóc tỳ. Tuy mức giá này khá cao nhưng rõ ràng đây cũng là 1 trong những vật dụng quan trọng, mà những bà mẹ bỉm sữa như Sam không thể bỏ qua.

Bên cạnh mẫu ghế ăn dặm trên, vẫn còn 1 số thiết kế ưng mắt khác mà bạn có thể tham khảo ngay.

Ghế ăn dặm cho bé Autoru chất liệu gỗ cho bé từ 6 tháng tuổi, sơn chống ẩm mốc chuẩn Châu Âu

Nơi mua: Autoru

Ghế ngồi ăn cao Mastela

Nơi mua: Concung

Ghế ăn dặm đa năng cho bé Chilux Grow S , đa nấc ngã, nâng hạ độ cao dễ dàng

Nơi mua: Chilux

Ghế ăn dặm đa chức năng YUUMI, ghế ăn dành riêng cho bé, đồng hành cùng bé từ 6 tháng đến 6 tuổi, giúp bé hình thành thói quen ăn độc lập

Nơi mua: Yuumi

Chọn ghế ăn dặm cho bé là một quyết định quan trọng, giúp hỗ trợ quá trình ăn uống và phát triển của trẻ. Đầu tiên, bạn hãy xem xét độ tuổi và kích thước của bé. Ghế ăn dặm nên có chiều cao phù hợp để bé có thể ngồi đúng tư thế, giúp dễ dàng tiếp xúc với bàn ăn. Ghế có đệm êm ái và hỗ trợ lưng tốt sẽ giúp bé ngồi thoải mái hơn trong suốt bữa ăn.

Tiếp theo, bạn nên chọn ghế có chất liệu an toàn, dễ vệ sinh. Vải bọc ghế nên là loại chống thấm và có thể tháo rời để giặt sạch. Khung ghế chắc chắn và bền bỉ cũng là yếu tố quan trọng, đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng. Hệ thống dây an toàn là một tính năng không thể thiếu, giúp giữ bé cố định và tránh những tai nạn không mong muốn.

Ngoài ra, hãy cân nhắc đến thiết kế và tính năng của ghế. Một số ghế ăn dặm có thể điều chỉnh độ cao hoặc gập gọn, phù hợp với không gian sống và nhu cầu của gia đình. Cuối cùng, hãy tham khảo ý kiến từ những bậc phụ huynh khác hoặc đánh giá từ người tiêu dùng để chọn được sản phẩm chất lượng. Việc lựa chọn ghế ăn dặm phù hợp không chỉ giúp bé ăn ngon miệng mà còn tạo ra những khoảnh khắc ăn uống vui vẻ và đáng nhớ cho cả gia đình.