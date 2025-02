Chia sẻ mới nhất của Matthis thành tâm điểm

Chỉ vừa bước sang những ngày đầu năm mới, một couple vướng vào tin đồn tình ái và nhận được nhiều chú ý là: Matthis Metharam (SN 2004, bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm) đang được cho hẹn hò với Hoa hậu Lê Hoàng Phương (SN 1995).

Matthis được cho là đang hẹn hò với Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Giữa ồn ào tin đồn, mới đây Matthis đã có động thái mới trên mạng xã hội. Anh chàng không khẳng định hay phủ nhận những tin đồn xung quanh chuyện tình cảm của mình, mà chỉ cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân và có đôi điều chia sẻ.

"I miss this view, I miss my friends and the peaceful life we had. 2022 PQ. We are all faraway from each other but the relationship between us will never change. Thank you for being my friends in this toxic world. Lets hope we will have a reunion soon".

(Tạm dịch: Tôi nhớ khung cảnh này, nhớ bạn bè và cuộc sống bình yên chúng ta từng có. Năm 2022 ở PQ. Chúng ta đều đang ở xa nhau, nhưng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn vì đã trở thành những người bạn của tôi giữa một thế giới tiêu cực này. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau).

Dòng trạng thái mới nhất của Matthis.

Dòng trạng thái của Matthis đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ở bên dưới các bài viết gần nhất của Matthis, anh chàng liên tục nhận về nhiều bình luận tấn công anh về mối quan hệ với bạn gái cũ.

Mặc dù vậy, nhiều người cũng khuyên cộng đồng mạng nên bình tĩnh lại vì không phải người trong cuộc sẽ khó hiểu hết về sự việc. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, cả Matthis và Lê Hoàng Phương đều chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ này.

Matthis và Hoa hậu Lê Hoàng Phương chưa lên tiếng về tin đồn tình ái này.

Trước đó, Matthis được nhiều người biết đến sau khi hẹn hò với Thiều Bảo Trâm. Thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rộ lên từ hồi tháng 3/2024. Trong thời gian hẹn hò, cả Thiều Bảo Trâm và Matthis không ngại sánh đôi chốn đông người, vượt khoảng cách địa lý Pháp - Việt Nam để dành thời gian ở bên nhau, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi,...

Vào ngày 5/1, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi. Ở thời điểm đó, cô cũng cho biết mong fan không đăng clip và gắn hình ảnh của cặp đôi vào với nhau nữa, và cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của Matthis.

Ngay sau đó, Matthis gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ trong thời gian qua và nhắn nhủ tất cả sẽ đều tìm được hạnh phúc. Ban đầu anh chàng vẫn giữ ảnh với Thiều Bảo Trâm, chỉ huỷ follow bạn gái cũ.

Tuy nhiên chỉ sau nửa tháng, Matthis đã "quay xe" khi âm thầm xoá hết ảnh với Thiều Bảo Trâm, thay cho lời tuyên bố khẳng định mối tình đẹp giờ đã thuộc về quá khứ.