Chỉ với 1 câu, Taylor Swift ám chỉ từng mang thai trong album bóc trần tình cũ Joe Alwyn?

Cả thế giới đang hướng sự chú ý về album mới The Tortured Poets Department của Taylor Swift. Từ tựa đề đến những thông tin quảng bá, The Tortured Poets Department chính xác là album "bóc trần" mối tình 6 năm của Taylor Swift với "chàng thơ Anh Quốc" Joe Alwyn. Taylor Swift giữ vững phong độ kể chuyện thông qua bài hát thượng thừa, nhắc đến nhiều nhân vật liên quan cũng như chi tiết chuyện tình trong 6 năm.

Trong số đó, fan hoảng hồn với dòng lyrics "But Daddy, I love him! I'm having his baby" (Nhưng bố ơi, con yêu anh ấy! Con đang mang thai con của anh ấy) trong ca khúc But Daddy I Love Him. Vì đây là album kể về chuyện tình với Joe Alwyn, nên fan hoảng loạn tưởng rằng Taylor Swift từng mang thai với anh chàng. Nhưng ngay dòng sau đó, nữ ca sĩ đã phủ nhận "Con không hề". Nội dung ca khúc But Daddy I Love Him kể về chuyện tình bị bố cô gái phản đối, và cô chỉ giả vờ có thai để xem phản ứng của bố. Điều này khiến Swifties khắp nơi nhanh chóng thở phào.

Taylor Swift - Joe Alwyn lần đầu gặp nhau vào năm 2016 và lộ tin hẹn hò vào năm 2017. Khác với những mối tình ồn ào trước đó, lần này Taylor Swift yêu đương kín tiếng hẳn. Cách ly cùng nhau giữa đại dịch Covid-19, cặp đôi ngày càng gắn bó với nhau hơn qua những ca khúc mới sáng tác. Trong 6 năm bên nhau, Taylor Swift đã sáng tác 9 ca khúc về bạn trai người Anh. Thậm chí cặp đôi còn nhiều lần được cho là sắp kết hôn.

Thế nhưng đến tháng 3/2023, Taylor Swift và Joe Alwyn đã đường ai nấy đi. Tờ Entertainment Tonight xác nhận cặp đôi chia tay "không hề ồn ào", "không có drama". Bất chấp những đồn đoán, cả 2 nhân vật chính vẫn giữ im lặng. Nếu như Taylor Swift đã tìm được hạnh phúc mới bên Travis Kelce thì Joe Alwyn vẫn đang lẻ bóng.

Trước thềm The Tortured Poets Department phát hành, cái tên Joe Alwyn từng lọt top trending trên mạng xã hội X khu vực Mỹ. Điều này diễn ra bởi nhiều fan Taylor Swift đã bàn luận về khả năng Joe Alwyn "cắm sừng" nữ ca sĩ.

Cụ thể, Taylor Swift phát hành album mới vào ngày 19/4. Quay ngược về quá khứ, vào ngày 19/4/2022, tạp chí Elle đã đăng tải bài phỏng vấn của Joe Alwyn và bạn diễn Alison Oliver. Bài báo này nói rằng cặp đôi Conversations with Friends có "phản ứng hóa học" quá ăn ý trong phim, khiến người khác phải để tâm. Việc Taylor Swift phát hành album mới vào đúng ngày 19/4 được cho là động thái lật tẩy chuyện khuất tất của người yêu cũ.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng Joe Alwyn từng tổ chức tiệc cho Alison Oliver tại 1 căn hộ cho thuê của Taylor Swift, trong lúc nữ ca sĩ đi vắng. Từ những điều này, cư dân mạng nghi ngờ Joe Alwyn ngoại tình với Alison Oliver, dẫn đến chuyện chia tay Taylor Swift. Tuy nhiên đến nay, tất cả những bên liên quan trong câu chuyện đều giữ im lặng.

Joe Alwyn bị nghi ngờ ngoại tình với nữ diễn viên Alison Oliver sau lưng Taylor Swift

