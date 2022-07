Chỉ vì chiếc bánh mì ăn dở mang từ Singapore sang Australia, nữ hành khách bị phạt hơn 40 triệu đồng

Ngành hàng không và du lịch đã "rục rịch" hồi sinh trở lại sau đại dịch. Tuy nhiên, sau 2 năm yên ắng, giờ lại là lúc những sự việc hàng không dở khóc dở cười liên tiếp diễn ra. Gần đây, một nữ hành khách Australia trở về nhà từ Singapore đã có một trải nghiệm "nhớ đời".

Theo đó, cô Jessica Lee từ Perth, Australia chia sẻ trên một nền tảng trực tuyến rằng cô đã chịu mức phạt khá nặng - 2.664 AUD (khoảng 43 triệu đồng) chỉ vì quên khai một chiếc bánh mì kẹp thịt ở sân bay. Cô Lee vừa có chuyến đi châu Âu và có một chặng quá cảnh ở Singapore.

Theo Lee, cô đã mua một chiếc bánh mì dài khoảng 30cm sau khi hoàn thành thủ tục hải quan ở sân bay Singapore, sau đó ăn một nửa và để dành phần còn lại cho chuyến bay.

Tuy nhiên, cô đã không ăn hết phần bánh mì và bị phát hiện bởi nhân viên hải quan Australia là đã không khai thành phần thịt gà cùng xà lách có trong chiếc bánh. Họa vô đơn chí, cô gái này còn đang thất nghiệp và chật vật trả tiền thuê nhà.

Kể lại trải nghiệm, Lee cho biết cô đã quá đói sau một chuyến bay 11 tiếng nên mới mua chiếc bánh mì. Ngoài ra, nữ hành khách tưởng phần khai hải quan khi về Australia là chỉ dành cho hành lý xách tay và ký gửi, nên mới không điền 2 loại thực phẩm trên vào.

Rõ ràng, sai lầm đó đã khiến cô phải trả giá bằng chiếc sandwich "đắt đỏ" nhất mình từng mua.

Trong trạng thái bàng hoàng, cô nói mình phải trả khoản phạt trên trong vòng 28 ngày - là việc không dễ dàng gì trong thời gian này vì "Tôi mới bỏ việc trước chuyến đi này, và vẫn còn tiền thuê nhà phải trả".

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia phạt những du khách vi phạm Đạo luật An ninh Sinh học do không khai báo các mặt hàng bị hạn chế. Do cô Lee không khai báo món sandwich của mình trên tờ khai dành cho hành khách đến, cô bị coi là đã vi phạm pháp luật.

Vì là dân bản địa, cô Lee cũng không thể hưởng cơ chế "linh động" như các hành khách quốc tế khác, do không có rào cản ngôn ngữ hoặc khác biệt về pháp luật.

Bộ phận an ninh sinh học tại các sân bay Australia có cả chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý của khách để đảm bảo kiểm soát các mặt hàng có yếu tố sinh học.

Cũng may, hãng bánh mì cung cấp chiếc bánh "tai họa" nói trên đã đền bù cho hành khách xui xẻo này bằng một phiếu quà tặng trị giá tương đương với lệnh phạt - ít ra cô gái này sẽ không phải quá lo lắng về tiền ăn trong thời gian tới.

Một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia cho biết, mọi chuyến bay đều phát cảnh báo bằng các loại hình truyền thông đa phương tiện như video, âm thanh trước khi máy bay hạ cánh để cảnh báo hành khách về quy định an ninh sinh học. Theo đó, mọi người đều cần khai các loại thực phẩm và thành phần mang theo, cũng như để lại mọi đồ ăn trên khoang máy bay.

Australia có luật kiểm soát sinh học rất nghiêm. Do vị trí địa lý tách biệt, đa dạng sinh học độc đáo và thiếu thiên địch, đất nước này luôn lo ngại các tác nhân như dịch bệnh từ bên ngoài mang vào, đe dọa nền nông nghiệp và sinh học trong nước. Tất cả các loại thực phẩm, đặc biệt là thịt, cá, trứng, sữa và rau củ từ nước ngoài do hành khách quốc tế mang vào đều cần được khai báo.

Nguồn: Independent, SBS, CNA

