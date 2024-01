Chi từ 210k, nàng sắm ngay được 1 chiếc áo len dày dặn đang có mặt tại các shop thời trang Hà Nội

Mẫu áo cổ lọ của The Delia cũng có phom rộng thoải mái. Chất liệu len to nên trông siêu trẻ trung và năng động. Hiện sản phẩm này có đến 4 gam màu khác nhau là đen, trắng, be và xám nữa đó các nàng.