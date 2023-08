Chỉ trong 1 đêm, Apple Pay đã làm được điều mà Samsung Pay hay Google Pay nhiều năm qua không làm được tại Việt Nam

Rạng sáng ngày 8/8, Apple đã chính thức khởi động dịch vụ Apple Pay tại thị trường Việt Nam. Được ra mắt lần đầu năm 2014 tại Mỹ, Apple Pay là dịch vụ thanh toán dành riêng cho người dùng các thiết bị Apple, trong đó chủ đạo là iPhone và Apple Watch.

Apple Pay dựa trên công nghệ NFC, cho phép người dùng có thể thanh toán 1 chạm tại các máy POS hỗ trợ công nghệ này. Bên cạnh tính thuận tiện và dễ sử dụng, Apple Pay còn có tính bảo mật hơn so với phương thức thanh toán thẻ truyền thống do thu ngân không thể biết được các thông tin trên thẻ. Kể cả khi iPhone bị đánh mất, tài sản của người dùng cũng sẽ vẫn được đảm bảo do thông tin thẻ không được lưu giữ trên máy.

Apple Pay chính thức có mặt tại Việt Nam (Ảnh: Apple)

Không lâu sau Apple Pay, nhiều đối thủ như Samsung hay Google đã tạo ra những giải pháp thanh toán di động của riêng mình. Thực tế, mặc dù "sinh sau đẻ muộn", nhưng Samsung Pay và Google Pay còn khả dụng tại Việt Nam trước cả Apple Pay. Đặc biệt với trường hợp của Samsung Pay, dịch vụ này đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2017, tức 6 năm trước Apple.

Mặc dù muộn màng tại thị trường Việt Nam, nhưng Apple vẫn thể hiện được sự khác biệt của mình với Apple Pay. Chỉ sau vài giờ ra mắt, Apple Pay đã làm được một điều mà Samsung Pay hay Google Pay nhiều năm qua không làm được.

Cụ thể, Apple Pay đã được tích hợp vào Shopee - trang TMĐT lớn nhất tại Việt Nam. Ở bước thanh toán đơn hàng, bên cạnh các phương thức quen thuộc như COD, thẻ tín dụng, chuyển khoản… Shopee nay đã có thêm tùy chọn thanh toán bằng Apple Pay.

Khi lựa chọn phương thức này, người dùng sẽ được chuyển sang giao diện Apple Pay để lựa chọn thẻ và xác thực (bằng vân tay hoặc khuôn mặt). Người dùng thậm chí không cần phải nhập OTP từ ngân hàng, một điều trước đây là bắt buộc đối với các đơn hàng có giá trị cao.

Thanh toán đơn hàng Shopee bằng Apple Pay

Ngoài Shopee, Apple cho biết BAEMIN, Be, Mytour là ba dịch vụ khác sẽ triển khai Apple Pay ngay trong hôm nay.

Nếu như không phải ai cũng có cơ hội được tiếp cận thường xuyên với những máy POS hỗ trợ NFC để trải nghiệm các dịch vụ thanh toán di động, thì các ứng dụng thương mại điện tử là nền tảng quen thuộc mà hầu hết người dùng đều sử dụng. Mặc dù đã gia nhập thị trường Việt Nam từ lâu, nhưng người dùng gần như không thể nhận thấy sự hiện diện của Samsung Pay hay Google Pay bên trong các nền tảng này. Đây là một ưu thế rất lớn của Apple Pay.

Song song với các dịch vụ trên, Apple cho biết Apple Pay sẽ có mặt tại các địa điểm thanh toán của các chuỗi bán lẻ lớn như Adidas, Annam Gourmet, CellphoneS, Decathlon, Điện Máy Xanh, Emart, F.Studio by FPT, FPT Shop, Hasaki, Hoàng Hà Mobile, Kokonic, LOTTE Mart, McDonald's, Nhà Thuốc Long Châu, Rang Rang Coffee, ShopDunk, Starbucks, Taxi Mai Linh, Thế Giới Di Động, The Pizza Company, TopZone, Viettel Store và Watsons.