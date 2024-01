Chi trả cho bản thân trước tiên - Lời khuyên mà các chuyên gia tài chính đều muốn bạn hiểu rõ

Khi đặt những câu hỏi với những người thành công trong lĩnh vực tài chính, chắc chắn có đến hơn một nửa số người sẽ khuyên bạn trong thời buổi khó khăn này việc cần làm là cắt giảm chi tiêu, chú ý những khoản đầu tư và đặc biệt luôn sở hữu một khoản tiền tiết kiệm lưu động, đề phòng những lúc cấp bách.

Sản phẩm Gửi Tiết Kiệm là sự kết hợp của Ngân hàng CIMB Việt Nam và ZaloPay

Các chuyên gia tài chính gọi đó là thói quen "Pay You First" hay "Chi trả cho bản thân trước tiên". Lời khuyên này có ý nghĩa như thế nào? Tức là mỗi khi bạn nhận lương, hãy dành ngay cho bản thân một khoản tiền để vào tài khoản tiết kiệm, sau đó mới tiến hành chi trả các hóa đơn, bữa ăn, sắm sửa bằng số tiền còn lại. Đây là một cách tư duy ngược, bởi chúng ta luôn có thói quen thanh toán tất cả các hóa đơn trước, hay mua sắm ngay khi có tiền và nấc thang cuối cùng mới để dành cho bản thân. Các chuyên gia tài chính phần lớn đều khuyên không nên sử dụng phương pháp chi tiêu này, và bạn cần có một quỹ dự phòng cho cá nhân, hay "Pay You First". Áp dụng phương pháp này, chúng ta sẽ dần quen với việc chi tiêu với số tiền còn lại, từ đó tiết kiệm triệt để hơn mà vẫn có khoản tiết kiệm dành cho cá nhân. Không quan trọng khoản tiền đó là 500 ngàn hay 1 triệu đồng, chúng đều là nguồn tích lũy lớn và ý nghĩa theo thời gian.

Hiểu được xu thế chung này, CIMB Bank - một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Đông Nam Á - đã hợp tác cùng ZaloPay chính thức ra mắt sản phẩm Gửi Tiết Kiệm. Đây là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được cung cấp bởi Ngân hàng CIMB Việt Nam, tích hợp trên nền tảng ZaloPay, nhằm cung cấp giải pháp tài chính ưu việt dành cho khách hàng Việt Nam thông qua nền tảng thanh toán điện tử phổ biến ZaloPay.

Với lãi suất vô cùng cạnh tranh, cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường, Gửi Tiết Kiệm còn được xem như một nguồn thu nhập có thể dự đoán trước cho khách hàng trong suốt kỳ hạn gửi. Với sự đảm bảo về nguyên tắc tiền gốc, sản phẩm hứa hẹn là sự lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng có xu hướng tránh rủi ro, mong muốn một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.

Sản phẩm Gửi Tiết Kiệm đem đến cho khách hàng mức lãi suất hấp dẫn

Với số tiền gửi tối thiểu là 500.000 VNĐ, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn với các gói 06 tháng, 09 tháng hoặc 12 tháng, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho tất cả đối tượng khách hàng, với sự tiện lợi tối ưu được tích hợp ngay trên nền tảng ZaloPay.

Điểm nổi bật của sản phẩm Gửi Tiết Kiệm là việc khách hàng có thể chủ động rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc theo nhu cầu vào bất kỳ lúc nào. Nếu chỉ rút một phần, khách hàng sẽ vẫn tiếp tục hưởng lãi suất có kỳ hạn cho số dư còn lại. Trong trường hợp rút tiền trước hạn, lãi suất không kỳ hạn của tài khoản thanh toán sẽ được áp dụng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Khi đáo hạn số tiền đã gửi sẽ được Ngân hàng CIMB tự động đáo hạn cả gốc lẫn lãi với thời hạn cũ và lãi suất tiết kiệm được áp dụng vào thời điểm đáo hạn.

Cá nhân khách hàng có thể hình thành nhiều mục tiêu tiết kiệm online bằng cách tạo nhiều gói tiết kiệm, điều này giúp định hình được những mục tiêu tài chính trong tương lai, có đích đến rõ ràng.

Sản phẩm cho phép người dùng rút gốc từng phần mà không ảnh hưởng lợi tức của phần gửi còn lại

Áp dụng lời khuyên "Pay You First" này, chắc chắn bạn sẽ thấy những cố gắng quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý của mình được đền đáp trong tương lai, dần hình thành những thói quen tốt và hiệu quả với các nguồn thu nhập, đồng thời luôn có mục tiêu mới để chinh phục.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp đã tạo nên một giải pháp tài chính đột phá, hứa hẹn thúc đẩy thói quen tiết kiệm và đầu tư thông minh trong cộng đồng.



Hợp tác giữa ZaloPay và CIMB Việt Nam ra mắt sản phẩm Gửi Tiết Kiệm là một trong những hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sứ mệnh và mục tiêu cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện, tiện ích và an toàn cho khách hàng Việt Nam.

Để đăng ký Gửi Tiết Kiệm trên ZaloPay, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản như:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng ZaloPay hoặc ZaloPay trong Zalo. Sau đó chọn Gửi Tiết Kiệm, hoàn thành hồ sơ đăng ký và chờ Ngân hàng CIMB phê duyệt;

Bước 2: Sau khi hồ sơ khách hàng được Ngân hàng CIMB xác thực, người dùng tiến hành chọn gói tiết kiệm phù hợp với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng;

Bước 3: Nhập số tiền gửi từ 500.000 đồng và chọn "Gửi tiền";

Bước 4: Kiểm tra thông tin và "Xác nhận" giao dịch để hoàn thành.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Gửi Tiết Kiệm xem tại: https://zalopay.vn/dich-vu/gui-tiet-kiem