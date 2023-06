Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 năm nay rơi vào ngày 22/6 dương lịch. Đây là ngày lễ quan trọng của người Việt Nam mang ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng, với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn, cầu mong sức khỏe an lành và cuộc sống ấm no, đủ đầy...