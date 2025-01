Chi tiết nhiệt độ các vùng dịp Tết Nguyên đán 2025: Miền Bắc rét đậm kèm mưa phùn, vùng núi có nơi dưới 3 độ C

Ngày 23/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25/1 đến 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 25, sáng 26/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Trung Trung Bộ từ đêm 26/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến thành phố Huế phổ biến 14-17 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-19 độ C.

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025 sẽ chịu ảnh hưởng từ một đợt không khí lạnh tác động từ khoảng 26/1 (tức 27 tháng Chạp).

Ông Lâm nhận định, thời tiết Tết Nguyên đán 2025 ở miền Bắc trời rét khá sâu và kèm theo có thể có mưa nhỏ, mưa phùn. Các tỉnh miền Trung thì mưa nhỏ. Năm nay mưa vào miền Trung không lớn như năm ngoái. Còn với Nam Bộ, không có khả năng xảy ra nắng nóng như năm ngoái.

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán từ 25/1-2/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết):