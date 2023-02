Theo đó, vào tối ngày 17/02/2023, FPT Shop đã tổ chức sự kiện mở bán Galaxy S23 Series chính hãng tại cửa hàng số 121 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Lô A1, Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng; 422 Cầu Giấy và S.Studio by FPT số 216 Thái Hà, Hà Nội. Đây cũng là chuỗi cửa hàng chính hãng tiên phong

mở bán siêu phẩm Galaxy S Mới tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, hệ thống còn dành tặng đế sạc không dây Samsung trị giá 1.290.000 đồng và 23 suất mua Galaxy S23 Ultra bản 256GB với giá chỉ còn 23.000.000 đồng cho khách hàng đặt trước.

Chỉ sau 1 giờ mở bán, FPT Shop giao 500 máy Galaxy S23 Series cho khách hàng.

Trước đó, từ ngày 02/02 – 17/02, FPT Shop đã mở chương trình đặt trước Galaxy S23 Series với quà tặng trị giá hơn 8.000.000 đồng. "Tính đến chiều ngày 17/02, FPT Shop đã nhận về khoảng 4.000 đơn hàng và 3.000 đơn cọc, trong đó dòng máy S23 Ultra có số lượng đặt hàng cao nhất, chiếm tỷ lệ đến 87%. Về bộ nhớ, phiên bản dung lượng 256GB được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Đúng như dự đoán của FPT Shop, màu Xanh Botanic là màu sắc dẫn đầu xu hướng năm nay, được đông đảo người dùng yêu thích. Đây cũng là điều tương tự khi so sánh với các lần tung sản phẩm gần đây của Samsung và một số hãng khác, model cao cấp nhất cùng màu mới chủ đạo luôn chiếm tỷ trọng số 1. Các sản phẩm trong S23 Series năm nay được đánh giá có trải nghiệm rất tốt cùng với mức giá và ưu đãi cạnh tranh so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, số đặt cọc cũng như tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng, một phần có thể do ảnh hưởng không mấy lạc quan từ sức mua của thị trường ICT nói chung." - Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Samsung, Hệ thống FPT Shop chia sẻ.

"FPT Shop sẽ tập trung vào các chương trình hỗ trợ khách hàng lên đời và trả góp, nhằm giảm mức chi trả lần đầu của khách hàng khi mong muốn sở hữu siêu phẩm mới nhất của Samsung. Theo đó, chúng tôi sẽ tung ra chương trình trợ giá nâng đời lên đến 10.000.000 đồng cho khách hàng, cùng với chính sách trả góp 0%, kỳ hạn đến 24 tháng thông qua thẻ ngân hàng. Với những ưu đãi đặc quyền này, về lâu dài, chúng tôi đánh giá đây sẽ là những sản phẩm có doanh số tốt trong năm 2023 của Samsung" - Ông Nam nhấn mạnh.

FPT Shop giảm đến 10.000.000 đồng cho khách chọn mua siêu phẩm Galaxy S23 Series.

FPT Shop tặng ưu đãi đặc quyền cho khách hàng chọn sở hữu Galaxy S23 Series

Đáng chú ý, từ ngày 18 – 28/02/2023, khách hàng chọn mua Galaxy S23 Series tại FPT Shop sẽ tiếp tục nhận ngay ưu đãi trị giá đến 10.000.000 đồng. Theo đó, FPT Shop sẽ giảm đến 5.000.000 đồng, giảm thêm đến 2.000.000 đồng cho khách mở thẻ tín dụng TPBank EVO. Đồng thời, chủ sở hữu siêu phẩm còn được tặng 2 năm bảo hành chính hãng, độc quyền tại FPT Shop. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ trợ giá đến 3.000.000 đồng cho khách tham gia "Thu cũ đổi mới", giảm đến 50% cho một số món phụ kiện thuộc hệ sinh thái Samsung khi mua kèm máy, giảm 40% gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ 12 tháng. Đặc biệt, khách hàng chọn sở hữu phiên bản Galaxy S23 Ultra sẽ được tặng thêm gói Microsoft Office 365 Personal trị giá 1.290.000 đồng,…

Thiết thực hơn nữa, khách hàng còn có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm Samsung mới với ưu đãi trả góp 0% lãi suất thông qua nhà tài chính hoặc thẻ tín dụng, kỳ hạn lên đến 24 tháng. Ngoài ra, tất cả chủ nhân của Galaxy S23 Series đều được hưởng đặc quyền của gói dịch vụ cao cấp sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại các sân bay lớn mà không cần đặt chỗ trước.

Để nhận được tất cả ưu đãi trên, khách hàng có thể chọn sở hữu bộ đôi siêu phẩm tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc hoặc đặt mua online tại tại đây: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-s23-ultra