Chi Pu đang ở đâu sau thành công ở Đạp gió?

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 (Đạp gió 2023) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sản xuất. Nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ cũng góp mặt tham gia chương trình.

Vào tháng 4/2023, hình ảnh Chi Pu xuất hiện trong trailer chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng cùng các thí sinh hát ca khúc chủ đề đã nhanh chóng gây sốt. Người đẹp sinh năm 1993 là nghệ sĩ Việt đầu tiên ghi danh tham gia vào chương trình này.

Sau hành trình dài tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Chi Pu nhận kết quả xếp hạng 6 chung cuộc. Chưa dừng tại đó, cô còn nhận thêm 2 giải phụ "Nghệ sĩ đột phá" của chương trình và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut up and dance mà nữ ca sĩ Việt Nam kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai.

Chi Pu giành hạng 6 chung cuộc và khép lại một hành trình đáng nhớ tại Đạp gió vào năm 2023

Qua mỗi vòng công diễn, Chi Pu đều mang đến những tiết mục mới lạ, hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ từ khán giả trong trường quay

Cô còn có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ

Sau khi thành công ra mắt ở chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, sự nghiệp của Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc. Cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân. Người đẹp tích cực giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương Việt Nam. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi vì cách quảng bá rất tự nhiên và tinh tế.

Chi Pu được mời tham gia các chương trình giải trí hay các đại nhạc hội lớn của Trung Quốc như Tmall, Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF) - Đại nhạc hội thanh niên châu Á... Cô còn nhận về đề cử danh hiệu Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Đêm hội tầm nhìn Weibo - Weibo TV & Internet Video Summit 2023. Vừa qua, Chi Pu còn gây sốt khi tham dự SuperNovaeGames - cuộc thi đấu thể thao của các ngôi sao hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Trong đêm Chung kết của chương trình, Chi Pu từng hạnh phúc chia sẻ: "Tôi là Chi Pu, tôi đã hoạt động nghệ thuật được 15 năm. Sau Đạp gió 2023, tôi vẫn là tôi, một Chi Pu luôn nỗ lực, tràn đầy năng lượng, đam mê, kiên trì và sẽ "đạp sóng rẽ gió" để có thể vươn đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tôi yêu các bạn".

Thành công tại chương trình đã trở thành bàn đạp giúp Chi Pu tấn công vào thị trường giải trí của đất nước tỉ dân

Khép lại hành trình Đạp gió 2023, nữ ca sĩ liên tục có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, hoành tráng tại Trung Quốc

Hình ảnh của Chi Pu từng được phủ sóng rộng rãi tại Trung Quốc

Thời gian qua, Chi Pu hoạt động tại cả hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Cô từng chia sẻ về định hướng hoạt động của mình: "Thời gian tới, Chi sẽ hoạt động song song ở 2 thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, Chi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Chi vẫn sẽ tập trung vào các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và chương trình thực tế…

Cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả dành cho Chi trong suốt thời gian tham gia Đạp gió 2023. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Chi. Rất mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Chi trong những dự án sắp tới".

Sau 1 năm bước ra từ cuộc thi Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, khán giả có thể thấy rõ sự nghiệp thăng tiến, phát triển của Chi Pu. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ từ netizen Việt và cả khán giả quốc tế. Sự có mặt của Chi Pu tại các chương trình đình đám ở Trung Quốc đã chứng minh sức hút của cô hiện tại.

Về âm nhạc, Chi Pu gửi đến khán giả ở cả 2 thị trường single Finding You và nhanh chóng có cho mình top 1 trending thứ 6 trong sự nghiệp. MV được quay cùng Phàn Trị Hân, nam diễn viên triển vọng chung công ty với Jackson Wang, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng ngay khi ra mắt. MV bản tiếng Trung cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng nghiệp Chi Pu tại Cbiz như "nam thần" Huỳnh Hiểu Minh, "Hoàng hậu Nghi Tu" Thái Thiếu Phân, Lưu Nhã Sắt, Jessica...

Thời gian qua, Chi Pu hoạt động tại hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc

Cô liên tục góp mặt vào các gameshow nổi tiếng tại Trung Quốc sau thành công ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng

Vừa qua, Chi Pu còn gây sốt khi tham dự SuperNovaeGames - cuộc thi đấu thể thao của các ngôi sao hoạt động tại thị trường Trung Quốc

Cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ khi hoạt động ở làng giải trí Hoa ngữ

Chi Pu thành công ra mắt ca khúc mới - Finding You

Chi Pu (tên thật là Nguyễn Thùy Chi) sinh năm 1993, là một trong những hot girl có tiếng đời đầu. Chi Pu bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia Miss Teen năm 2009 - cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Cô tham gia diễn xuất từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, từng xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình như: 5S Online, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Vẫn có em bên đời, Mối tình đầu của tôi…

Người đẹp "bén duyên" phim điện ảnh với phim Thần tượng, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim rạp đáng chú ý như Chung cư ma, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Lala: Hãy để em yêu anh, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại… Năm 2017, Chi Pu chính thức theo đuổi con đường âm nhạc, tuy nhiên cô nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát.

Chi Pu từng tham gia diễn xuất trong nhiều sitcom, phim truyền hình, phim điện ảnh

Tính tới thời điểm hiện tại, cô đã có khoảng 15 năm hoạt động nghệ thuật. Chi Pu sẽ chuẩn bị đổ bộ sân khấu 8WONDER Moon Festival cực hoành tráng tại Hà Nội vào 14/9 tới

