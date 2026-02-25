Chỉ ngồi ăn cơm mà 2 bố con nọ khiến cả mạng xã hội cãi nhau dữ dội, từ người già đến người trẻ đều vào tranh luận 1 câu!

Giới trẻ ngày nay có những góc nhìn và lối sống khác xa với thế hệ đi trước. Nếu như những năm 70, 80, xã hội vẫn đề cao sự chuẩn mực, con gái phải thùy mị, đoan trang, con trai phải xông pha gánh vác gia đình thì nay, tư tưởng bình đẳng đã len lỏi vào từng nếp nhà. Thế nhưng, chính sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới lại thường xuyên châm ngòi cho những cuộc "đại chiến" gia đình không hồi kết.

Cơn thịnh nộ từ một dáng ngồi

Câu chuyện bắt đầu từ một bữa cơm bình thường trong một gia đình tại Quảng Đông (Trung Quốc). Trong khi cả nhà đang dùng bữa, cô con gái vô tư ngồi gác chân lên ghế cho thoải mái. Chứng kiến cảnh tượng đó, người cha lập tức nổi trận lôi đình. Ông nghiêm giọng yêu cầu con phải bỏ chân xuống, ngồi lại cho ngay ngắn vì "con gái con lứa không được phép tùy tiện, "bỗ bã" trên bàn ăn như vậy".

Thay vì lắng nghe, cô con gái lại tỏ thái độ dửng dưng. Với cô, ăn cơm là lúc cần được thả lỏng nhất, tại sao phải gò ép bản thân vào những quy tắc hình thức? Cuộc tranh cãi cứ thế leo thang, người cha giận đến run người, thậm chí suýt nữa đã vung đũa đánh vào tay con để răn đe.

Uất ức vì bị mắng nhiếc, cô gái làu bàu đáp trả: "Sớm không quản, muộn không quản, cứ nhằm lúc này mà soi mói! Khó tính như bố thì ai mà sống chung cho nổi?".

Hành động của cô gái khi ngồi ăn cơm khiến bố khó chịu

Cô cảm thấy nực cười khi người cha đột nhiên muốn uốn nắn mình khi đã trưởng thành. Trong thâm tâm, cô cũng đầy hoài nghi về những định kiến cũ kỹ: Tại sao phụ nữ cứ phải kết hôn? Và nếu không kết hôn, chẳng lẽ họ không thể sống một cuộc đời vui vẻ hay sao?

Dưới góc nhìn của cô gái, một dáng ngồi không nói lên nhân cách. Cô tin rằng nếu ai đó thực lòng yêu mình, họ sẽ bao dung cho những thói quen tự nhiên nhất thay vì chi li từng tiểu tiết. Giới trẻ bây giờ là vậy, họ khao khát được là chính mình, sống cho niềm vui của bản thân hơn là gồng mình lên để làm hài lòng người khác.

"Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" - Xưa hay nay mới đúng?

Vụ việc đã dấy lên một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội với những luồng ý kiến trái chiều.

Phía "truyền thống" cho rằng dù thời đại nào thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ. Con gái nên có dáng ngồi đoan trang, đó là sự tu dưỡng bản thân. Họ cũng tiếc nuối vì người cha đã không rèn giũa con từ bé, để đến khi thói quen đã "ăn vào máu" thì việc sửa đổi là cực kỳ khó khăn.

Trong khi đó, phía "hiện đại" là những bạn trẻ lại lên tiếng bênh vực cô gái, cho rằng mâm cơm gia đình nên là nơi ấm áp, thoải mái thay vì biến thành "phòng xét xử" với những quy tắc khắt khe.

Cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội từ một vấn đề rất nhỏ nhưng lại khiến nhiều người phải thực sự ngẫm nghĩ. Suy cho cùng, mâm cơm không chỉ là nơi để ăn, mà còn là nơi thể hiện sự tôn trọng giữa các thành viên. Một chút phóng khoáng của người trẻ nếu được kết hợp với sự tinh tế của lễ tiết truyền thống có lẽ sẽ giúp không khí gia đình bớt căng thẳng hơn.

Nguồn: QQ