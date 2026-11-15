Chỉ một bình nước - đủ cho mọi nhu cầu uống, nấu ăn, sinh hoạt trong gia đình

Cùng khám phá xem chuyện dùng nước hằng ngày của một gia đình hiện đại vừa tiện lợi, vừa "đa-zi-năng" thế nào nhé!

5 rưỡi chiều, bé Bông vừa đi học về, chạy ngay đến góc bếp, nhón chân bấm nhẹ vòi rót ly nước mát rồi uống một hơi thoải mái. Cùng lúc đó, mẹ thong thả hứng vòi nước từ bình vào nồi để chuẩn bị bữa tối. Sau bữa cơm, bố lấy nước đun sôi rồi pha ấm trà ngon đặt sẵn trên bàn phòng khách cho ông bà nội.

Cảnh sinh hoạt ấy thật quen thuộc trong nhiều tổ ấm hiện đại. Và Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L cũng hiện diện trong mọi hoạt động thường nhật như thế. Với thiết kế gọn gàng cùng vòi bấm lấy nước tiện lợi và đáp ứng mọi nhu cầu từ nước uống trực tiếp đến pha chế, nấu ăn, sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng phù hợp với lối sống tối giản của các gia đình ở đô thị ngày nay.

Không chỉ tiện lợi trong sử dụng, Nước tinh khiết TH true WATER còn ghi điểm với thiết kế vỏ bình chắc chắn, kết hợp tông xanh dịu mắt, dễ dàng hòa vào tổng thể không gian sống. Dù đặt ở góc bếp, bên bàn ăn hay khu vực sinh hoạt chung vẫn đảm bảo sự gọn gàng, tinh tế cho căn nhà.

Bình Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L được khai thác từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại khu vực Núi Tiên (Nghệ An). Qua hàng triệu năm được bao bọc trong lớp đá basalt, tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài nên nguồn nước sạch, tinh khiết và ngọt lành. Cùng với "bộ lọc" tự nhiên là tầng tầng đá basalt núi lửa, nguồn nước ngầm tiếp tục được đi qua hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp với màng lọc thẩm thấu ngược RO qua quy trình 7 công đoạn của nhà máy hiện đại Núi Tiên, trở thành những sản phẩm TH true WATER thanh mát, tinh khiết, ngọt lành.

Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L chinh phục người dùng với thiết kế bình vòi, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình. Chỉ với thao tác ấn vòi đơn giản, người lớn tuổi, trẻ em hay bất kỳ thành viên nào cũng có thể chủ động lấy nước một cách dễ dàng.

Bên cạnh yếu tố nguồn nước, bình Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L đạt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, đáp ứng đúng các tiêu chí an toàn sức khỏe mà doanh nghiệp đặt ra.

Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L còn đáp ứng nghiêm ngặt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Tiêu chuẩn khắt khe này chính là yếu tố mang lại sự an tâm cho các gia đình khi sử dụng hằng ngày.

Một bình nước ở góc bếp, nhưng góp mặt trong nhiều hoạt động của cả nhà: từ những ly nước mát đầu ngày, món ngon trong bữa cơm đến tách trà ấm lúc sum vầy. TH true WATER 18,5 L vì thế trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong lối sống tối giản của các gia đình hiện đại.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Đông Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.