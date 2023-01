Chi gần 1 triệu để làm mẫu nail hot TikTok, cô bạn ê chề nhận cái kết: Như úp tấn thạch cao lên móng!

Đến hẹn lại lên, cứ dịp Tết đến là chị em lại được dịp ''hít hà drama'' từ các tiệm nail, salon tóc và spa làm đẹp. Mới đây, câu chuyện làm nail đón Tết của một cô bạn đã nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm từ hội chị em. Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt like, share tương tác trong hội nhóm làm đẹp.

Cụ thể, vì đam mê mẫu nail thạch gắn đá đang ''làm mưa làm gió'' trên TikTok, cô bạn này đã quyết định chơi lớn ghé qua một tiệm spa lớn gần nhà để tân trang bộ móng. Với tâm thế vào spa xịn để làm một bộ móng ''ra ngô ra khoai'' ăn Tết, nhưng từ khâu tư vấn đến khâu làm nail đều ''fail'' vô cùng. Kết quả là nhận về bộ nail 890k cực kỳ bất ổn.

Mẫu nail cực hot trên Tiktok được nhiều chị em quan tâm nhất lúc này

Theo chia sẻ, biết đây là một mẫu nail khó và phức tạp nên cô bạn này đã lưu cả clip hướng dẫn đến cho thợ nail xem. Thế nhưng, chủ tiệm lại giao cho một học viên non tay phụ trách. Điều đáng nói là trong quá trình làm nail, học viên này liên tục mắc lỗi và hỏi lại chủ.

''Mình được một người học viên trong tiệm làm và người đó sẽ hỏi chủ mỗi khi không rõ bước nào đó. Quá trình làm thì bạn thợ đó nhầm màu 2 ngón mình phát hiện và mình nói bạn đó mới hỏi lại chủ và phải chùi để sơn đúng màu lại. Làm gì thì bạn thợ đó cũng hỏi ý kiến chủ thôi , không quan tâm ý kiến của mình, không quan tâm video chỉ làm theo chủ và lúc ombre bị xấu bị lộ trắng nhiều mình nói mà không được và một lúc sau thì có thợ khác thấy xấu quá lại hướng dẫn bạn đó sửa lại'' - Nhân vật chia sẻ.

Thành quả mà cô bạn nhận được sau khi làm nail tại spa này. So với nail mẫu thì ngoài tông màu đỏ na ná thì còn lại khác xa

Ngoài ra, trong quá trình tư vấn và làm móng, chủ spa và học viên còn không lắng nghe yêu cầu và mong muốn của khách hàng. ''Mình muốn móng ngắn nhưng chủ tiệm chỉ cắt đi một xíu, để dài để làm xong lấy hình ảnh. Còn đòi làm màu đỏ sến may là mình cứ đòi đỏ bầm. Một phần cũng do đá xấu quá cố tình gom những viên to nhất. Thậm chí, chủ tiệm đính đá nhưng tay nghề vẫn kém vì sắp xếp như mấy con cơ rô trong bài" - cô bạn nói thêm.

Toàn cảnh bộ nail ''thạch cao'' to đại, thô kịch của cô bạn này

Đá gắn to cục, các lớp sơn không đều màu, thậm chí còn sơn đè thạch lên đá khiến móng trông cực kỳ thô cứng

Hình ảnh chụp cận cảnh nail được cô bạn này chia sẻ

Một năm chỉ làm móng chơi Tết một lần nên cô bạn không ngại đầu tư để có được bộ nail ưng ý. Được biết, cô bạn còn dành cả năm để dưỡng móng cứng với cũng tiếc nên để dành Tết mới làm cho xinh lung linh một lần nhưng mà cái giả phải trả và thành quả nhận được quả không xứng.

Tổng thiệt hại mà cô bạn này phải trả là 890k kèm 50k tiền tip cho học viên. Cô bạn chia sẻ, ''Vì mình thấy khách khác có boa cho bạn thợ khác khoảng bao nhiêu đó nên mình gửi vậy. Là vì nghĩ cho thợ ngày Tết và sự tử tế của mình thôi, không phải boa vì ưng ý''. Mình thấy nhiều bạn thích bộ nail này lắm, nên có chia sẻ lên nhóm làm đẹp để mọi người cân nhắc mẫu này khó làm và giá hơi cao cần chuẩn bị đủ kinh tế và tìm đúng nơi uy tín thì mới ra được phom đẹp''.

Tổng thiệt hại cho lần làm nail bất ổn này là 890k kèm thêm 50k tiền tip

Dưới phần bình luận, nhiều chị em cũng cảm thấy bất bình thay cho cô bạn. Nhiều người cho rằng, với mức giá đấy thì thành quả phải lung linh hơn rất nhiều.

Cận Tết, nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao vì vậy nhiều tiệm chạy theo số lượng thay vì chất lượng. Từ câu chuyện của cô bạn này, chị em nên cân nhắc lựa chọn địa chỉ uy tín để làm đẹp. Ngoài ra cũng không nên chờ đến cận Tết mới làm, bạn nên book lịch sớm nhất để không rơi vào cảnh trớ trêu như nhiều nàng.