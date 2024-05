Chị em công chúa Beatrice và Eugenie luôn có cách hỗ trợ tinh tế cho anh họ William dù không mang trọng trách hoàng gia

Mới đây, hai chị em công chúa Beatrice (35 tuổi) và Eugenie (34 tuổi) đã cùng Thân vương William, Peter Phillips và Zara Tindall tham dự tiệc vườn tại Cung điện Buckingham. Theo tạp chí Hello, sự xuất hiện của hai công chúa trẻ tuổi là để hỗ trợ cho Thân vương William trong bối cảnh Vương phi Kate vẫn đang tập trung điều trị bệnh ung thư.

Đây không phải là lần đầu tiên hai em họ của Thân vương William tham dự các sự kiện quan trọng của hoàng gia. Trước đây, Beatrice và Eugenie thường xuyên tháp tùng Nữ vương Elizabeth II trong các sự kiện như lễ sắc phong hàng năm. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, họ đã xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc hơn rất nhiều.

Một nguồn tin thân cận với hoàng gia cho biết: "Họ thân thiết hơn nhiều so với những người anh em họ khác – tất cả họ đều có chung trải nghiệm độc đáo và cuộc sống khác thường".

Cả hai công chúa đều không nhận được ngân sách nhà nước cho các hoạt động hoặc an ninh cá nhân của mình, phù hợp với các thành viên không giữ trọng trách chính thức khác trong hoàng gia. Điều thú vị là hai chị em dường như đã được "bật đèn xanh" để xuất hiện trước công chúng nhiều hơn trong năm nay. Công chúa Beatrice thậm chí còn thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên trên sóng truyền hình vào ngày 7 tháng 5. Cô xuất hiện trong chương trình This Morning của đài ITV từ đỉnh tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) để nói về hoạt động của tổ chức từ thiện Outward Bound, tổ chức mà ông nội cô - Công tước xứ Edinburgh, đã hỗ trợ trong hơn 6 thập kỷ.

Buổi phỏng vấn được cho là đã nhận được sự chấp thuận của Cung điện Buckingham, cho thấy hoàng gia rất vui khi hai công chúa có vai trò nổi bật hơn trước công chúng. Một nguồn tin cho biết: "Beatrice và Eugenie luôn có tinh thần phục vụ và trách nhiệm, có lẽ được thừa hưởng từ bà của họ. Và họ cũng cho thấy rằng mình có thể được tin tưởng khi xuất hiện trước công chúng và tôi nghĩ rằng điều đó được đánh giá cao. Hoàng gia công nhận rằng họ là những phụ nữ trẻ rất quyến rũ, hết lòng vì nghĩa vụ, rất thoải mái và giỏi giang trong các tình huống gặp gỡ công chúng và khi làm công việc từ thiện. Trước đây, mỗi khi làm việc đó, họ đều hoàn thành tốt".

Cả hai công chúa hiện đều là những người mẹ bận rộn với công việc và gia đình. Beatrice có con gái Sienna 2 tuổi và con trai riêng 8 tuổi Christopher (tên thường gọi là Wolfie) với Edoardo Mapelli-Mozzi, hiện đang là Phó chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác chiến lược tại công ty công nghệ Afiniti (Mỹ). Trong khi đó, Eugenie là giám đốc của phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth (London, Anh) và có hai con trai là August 3 tuổi và Ernest sắp tròn một tuổi với Jack Brooksbank. Bên cạnh đó, mỗi người đều hỗ trợ một loạt tổ chức từ thiện và các hoạt động xã hội ý nghĩa, đồng thời giữ khoảng 12 chức danh bảo trợ mỗi người. Hai công chúa cùng với mẹ của họ - Sarah, Nữ công tước xứ York, là những người bảo trợ của Teenage Cancer Trust.

Nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết: "Các công chúa đã âm thầm tiếp tục hỗ trợ tất cả các tổ chức từ thiện này trong một thời gian. Nhưng họ cũng có cuộc sống bên ngoài hoàng gia. Họ có gia đình, có công việc. Tôi không chắc liệu họ có muốn tham gia hoàn toàn và trở thành những thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian hay không. Ở một khía cạnh nào đó, họ đang có được những điều tốt nhất của cả hai thế giới".

Khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố vào năm 2020 rằng họ muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên ngoài hoàng gia, Nữ vương Elizabeth II đã nói rõ rằng họ không thể "một chân trong, một chân ngoài" hoàng gia được. Do đó, Beatrice và Eugenie khó có thể đảm nhận các nhiệm vụ chính thức nếu không xem xét lại lập trường đó.

Có thể hai Công chúa sẽ xuất hiện tại các sự kiện của hoàng gia, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch nào giao cho họ đảm nhận các vai trò chính thức. Dù vậy, Beatrice và Eugenie chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà Vua và Thân vương William khi cần.

Theo Hello!