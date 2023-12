Chị đẹp vướng tin bị loại ở công diễn 3 chia sẻ đang bức bối, nguyên do vì mâu thuẫn, bất đồng tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng?

Vào ngày 17/12, Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng tải bức hình mới trên story thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ ca sĩ 1989 tiết lộ hiện tại đang cảm thấy bức bối và ngập ngừng do dự việc nói ra hết toàn bộ câu chuyện: "Mọi người hay có câu muốn gì phải nói, chắc nói hết cho đỡ bức bối nhỉ".

Bức hình được Giang Hồng Ngọc chia sẻ chính là tạo hình của cô trong vòng công diễn 2 ở chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn nữ ca sĩ sinh năm 1989 và ekip sản xuất chương trình xảy ra lục đục bất đồng quan điểm.

Trước đó, Giang Hồng Ngọc đã vướng vào drama bị ekip sản xuất cắt ghép câu nói ở trên sóng. Cụ thể, ekip sản xuất đã chiếu đoạn clip Giang Hồng Ngọc bày tỏ sự bất bình vì H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc luôn có lượt bình chọn cao thuộc hàng top đầu. Nữ ca sĩ đã vướng tranh cãi, bị chỉ trích từ netizen sau khi đoạn chia sẻ này được phát sóng.

Giang Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ ẩn ý đang cảm thấy bức bối khiến netizen nghi vấn cô và ekip sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng xảy ra bất hoà

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã vướng vào drama bị cắt ghép câu nói về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc

Sau khi đoạn clip lên sóng, Giang Hồng Ngọc đã liên hệ với ekip sản xuất để yêu cầu đăng tải nguyên phần phỏng vấn không cắt dựng tạo cảm giác là cô nói xấu H'Hen Niê, Lan Ngọc và Diệu Nhi. Sau đó, ở phần phỏng vấn gốc của nữ ca sĩ mới được chia sẻ.

Trước khi vòng công diễn 3 lên sóng, cư dân mạng đã xôn xao lan truyền tin đồn về việc Giang Hồng Ngọc cùng với Hương Ly, Thanh Ngọc bị loại. Nguyên do vì netizen không thấy các chị đẹp này cập nhật thông tin chuẩn bị cho vòng công diễn tới. Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra chuyện Giang Hồng Ngọc bị cắt thời lượng ở những phần giao lưu quan trọng.

Giang Hồng Ngọc vướng tin bị loại ở công diễn 3 cùng với Hương Ly và Thanh Ngọc

Tập 8 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã lên sóng vào tối 16/12. Sau vòng công diễn 2, 20 chị đẹp chia thành 4 nhóm, chuẩn bị cho màn biểu diễn và loại trong ở tuần sau. Theo luật chơi, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi tiếp tục đảm nhận vị trí trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số 4 nhóm nguy hiểm ở công diễn 2. MLee lần thứ hai làm trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất trong số hai nhóm an toàn ở công diễn 2. Ca sĩ Hương Ly được các chị đẹp còn lại bầu làm trưởng nhóm.