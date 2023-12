Chỉ còn 1 ngày nữa là Entera Countdown diễn ra, vì sao chúng ta không nên bỏ lỡ?

Lễ hội "Entera Countdown 2024 – Enter The New Era" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xuyên suốt trong 02 ngày 30-31/12/2023 với chuỗi hoạt động vô cùng hấp dẫn cả ngày lẫn đêm đang thu hút người dân tại TP.HCM. Chương trình được mở cửa tự do cho người dân tham quan, vui chơi nhân dịp chào đón năm mới 2024.



Như thông tin trước đó, sự kiện âm nhạc hoành tráng Entera Countdown trong đêm 31/12, người dân TP.HCM sẽ được đón chào năm mới cùng Tóc Tiên, G-Ducky, Karik, Phương Ly, DJ Hoaprox và 12 nghệ sĩ của tổ chức âm nhạc SpaceSpeakers. Ngoài ra, sự xuất hiện của Hoaprox - người đưa âm nhạc điện tử Việt Nam vào bảng xếp hạng EDM Châu Á sẽ là điểm nhấn đặc biệt cho chương trình với những giai điệu điện tử bùng nổ sân khấu.

Sự góp mặt của dàn lineup đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân TP.HCM một đêm nhạc "cháy" hết mình với phong cách âm nhạc đa dạng, âm thanh thời thượng, ánh sáng kết hợp với hình ảnh ứng dụng màn hình LED hiện đại và màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ làm bật tung các giác quan, mang lại những cảm xúc khó quên vào thời điểm chào năm mới 2024 cho người dân.

Đặc biệt, chính Giám đốc âm nhạc Touliver sẽ là đạo diễn cho toàn bộ phần trình diễn của SpaceSpeakers hơn 2 tiếng, với những bản phối mới và bất ngờ chưa từng có sẽ làm "điên đảo" khán giả với những giai điệu chất ngất.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, lần đầu tiên SpaceSpeakers sẽ mang Kosmik phiên bản Entera vào đêm countdown này với những màn duet bất ngờ với giai điệu ấn tượng của Xuân Đan đang "làm mưa làm gió" cộng đồng mạng lên sân khấu. 16 Typh cùng Touliver rải flow "triệu đô" theo đúng chất hip hop kết hợp cùng nam ca sĩ Soobin hứa hẹn sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên. Và chắc chắn không thể thiếu những bài hát hot hit gắn liền với tên tuổi từng nghệ sĩ sẽ được remix kết hợp với visual, chất lượng âm thanh đỉnh cao hứa hẹn bùng nổ tại đêm nhạc này.

Với mức độ đầu tư hoành tráng cho chương trình sẽ diễn ra thường niên vào mỗi dịp cuối năm này, ban tổ chức Entera Countdown 2024 kỳ vọng sẽ thu hút được hàng trăm nghìn khán giả đến tham gia trải nghiệm, hoà mình vào chương trình âm nhạc và cùng đếm ngược thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới 2024.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội chào đón năm mới, nhà tài trợ Tiger Beer cũng tự hào "trình làng" Hall of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh nơi vinh danh những câu chuyện bản lĩnh của năm 2023. Diễn ra xuyên suốt từ 16h00 đến 21h30 các ngày từ 29/12/2023 đến 07/01/2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đại Lộ Bản Lĩnh lần đầu tiên ra mắt khán giả TP.HCM - một không gian công nghệ đầy ấn tượng nhằm truyền cảm hứng, cổ vũ cho tinh thần bản lĩnh của mọi người đã can trường đi qua một năm 2023 đầy biến động.

Với Tiger Beer, bản lĩnh không cần phải là những điều to tát, lớn lao hoặc những thành tựu rực rỡ. Bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động nhỏ, khi bạn dám thử một điều mà mình chưa từng làm trước đó.

Đại Lộ Bản Lĩnh là nơi không chỉ để người tham gia nhìn lại hành trình bản lĩnh của bản thân mà còn được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của những người xung quanh, để cùng chạm đến "kỷ nguyên mới", hành trình mới thành công hơn nữa.

Đồng hành cùng chương trình, nhãn hàng thương mại điện tử Lazada sẽ mang tới chuỗi Livestream siêu deal giảm giá đến 50% các thương hiệu chính hãng trong ngày 30/12 với 2 khung giờ từ 12h00 - 14h00 và từ 19h00 - 21h00. Đặc biệt, sự kiện đêm nhạc Entera Countdown 2014 sẽ được phát trực tiếp tại app Lazada từ 20h30 với hàng ngàn voucher hấp dẫn lên tới 300 nghìn đồng.



Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành của nhà tài trợ vàng - Trà đóng chai C2. Có C2 thì ENTERA COUNTDOWN phải "quẩy" theo kiểu 2C: "Căng Cực" - "Cool ngầu". Trong không khí đang "nóng" hơn bao giờ hết, C2 sẽ giúp bạn giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi trong năm cũ, tập trung năng lượng đón 2024 tươi mới và sảng khoái hơn với các hoạt động trải nghiệm có 1 0 2 cùng những phần quà chất lừ.

Theo như tiết lộ từ BTC, còn nhiều điều thú vị khác của chương trình sẽ sớm được "bật mí". Cùng theo dõi fanpage để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào về chương trình nhé.

Fanpage chương trình: https://www.facebook.com/enteramusic

