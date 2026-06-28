Chỉ 15 phút bạn làm được món cơm nắm phô mai vừa ngon lại thơm lừng cho bữa sáng

Bạn chỉ mất khoảng 15 phút để làm món cơm nắm phô mai dưới đây. Món ăn không chỉ ngon miệng và còn giúp đổi vị cho bữa sáng nhàm chán của gia đình bạn.

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cơm nắm phô mai

1 bát cơm, 1 cây xúc xích ăn liền, 30g ngô ngọt, 1 cây hành lá, 30ml nước tương, một ít tương cà, sốt salad, vừng rang, vài lát phô mai cheddar.

Cách làm món cơm nắm phô mai

Bước 1: Cho cơm vào thố, thêm ngô ngọt, hành lá và xúc xích thái nhỏ vào.

Bước 2: Tiếp theo bạn thêm nước tương vào cho vừa ăn.

Bước 3: Sau đó đeo găng tăng thực phẩm vào rồi trộn đều cơm.

Bước 4: Nắm cơm thành từng nắm vừa ăn. Xếp cơm nắm vào khay nướng đã lót giấy nướng.

Bước 5: Sau đó bạn đặt một lát phô mai lên trên nắm cơm.

Bước 6: Đặt khay cơm vào lò nướng đã được làm nóng đến 180 độ C, nướng cơm trong khoảng 10 phút là chín.

Bước 7: Lấy cơm nắm phô mai ra rồi thêm sốt salad (hoặc sốt mayonnaise), tương cà và vừng rang lên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món cơm nắm phô mai

Món cơm nắm phô mai làm thật dễ mà thành phẩm cực thơm ngon. Cắn một miếng cơm nắm sẽ khiến bạn cảm nhận ngay được vị mặn ngọt mềm ngon của món ăn này. Món ăn chắc chắn sẽ khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều yêu thích. Món cơm nắm cũng thích hợp dùng cho bữa sáng, bữa trưa hoặc mang đi dã ngoại cũng sẽ ngon miệng lắm ý.

Chúc các bạn làm được món cơm nắm phô mai thật ngon miệng nhé!