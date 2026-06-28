Việt Nam sắp có tòa tháp đôi “Song Long Ngậm Ngọc”, vốn đầu tư tới 500 triệu USD, nằm đối diện Chợ Bến Thành 100 tuổi

Công trình này được ví như Marina Bay Sands Singapore, kỳ vọng trở thành 1 biểu tượng mới của TP Hồ Chí Minh.

Năm 2010, Singapore khánh thành Marina Bay Sands, tổ hợp có tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ USD với hình ảnh "con thuyền" vắt ngang ba ngọn tháp, bơi lơ lửng giữa bầu trời. Kể từ đó, bức hình ấy xuất hiện trên mọi poster, mọi hashtag, mọi tấm postcard của đảo quốc sư tử. Công trình này góp thêm 1 biểu tượng mới của Singapore với thế giới.

Marina Bay Sands ở Singapore

Đến nay, Marina Bay Sands đã đón hơn 500 triệu lượt khách, trung bình gần 38 triệu lượt mỗi năm, đóng góp hơn 2 tỷ USD lợi nhuận cho kinh tế Singapore mỗi năm, đồng thời sử dụng hơn 11.800 lao động trực tiếp.

TP.HCM có thể sắp có một câu chuyện tương tự.

One Central Saigon sẽ tọa lạc đối diện Chợ Bến Thành, một trong những vị trí chiến lược và mang tính biểu tượng bậc nhất của trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2026, Masterise Homes chính thức công bố One Central Saigon - dự án tọa lạc ngay đối diện Chợ Bến Thành, ngôi chợ hơn 100 năm tuổi và là biểu tượng lâu đời nhất của Sài Gòn.

Dự án có diện tích 8.641 m², được bao bọc bởi bốn tuyến đường là Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính và Phạm Ngũ Lão và có vị trí vô cùng đắc địa khi xung quanh là những địa danh nổi tiếng mang tầm biểu tượng của thành phố như chợ Bến Thành, Bảo tàng Nghệ thuật, Công viên 23/9, Bệnh viện Sài Gòn....

Dự án gồm 2 tòa tháp đối diện nối với nhau bằng khu trung tâm thương mại của công trình. Tháp phía Tây cao 55 tầng (240 m), gồm văn phòng cho thuê và khách sạn 5 sao. Tháp phía Đông cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối trung tâm thương mại và tầng hầm. Khu vực thương mại gồm 3 tầng để xe và khu thương mại với 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Các căn hộ của dự án có diện tích 90 m², 120 m², 200 m² và 275 m².

One Central Saigon có vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD. Dự án khởi công lần đầu ngày 14/10/2019, với tên gọi ban đầu là The Spirit of Saigon, dự kiến hoàn thành năm 2024. Tuy nhiên công trình đã dừng lại và được tái khởi động vào năm 2026, với thời hạn hoàn thành mới dự kiến là 2027.

Tính đến tháng 5/2026, dự án đã hoàn thành các hạng mục quan trọng gồm tầng hầm và khối đế, đang tiến hành thi công các phần còn lại.

Hình ảnh phối cảnh dự án One Central Saigon - đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển các không gian đô thị tích hợp tại khu vực trung tâm TPHCM

Hình dáng hai tòa tháp được lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt Nam "Song Long Ngậm Ngọc" và được xếp vào nhóm các tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam.

Không phải là một tòa nhà văn phòng, không phải một khách sạn đơn thuần. One Central Saigon được thiết kế để vận hành như một hệ sinh thái đô thị khép kín: nơi ở, nơi làm việc, nơi mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng, tất cả trong một địa chỉ.

Điều khiến nhiều người trong giới du lịch và bất động sản chú ý nhất chính là tên gọi: One Central Saigon đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu khách sạn The Ritz-Carlton xuất hiện tại Việt Nam, cùng với khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon.

The Ritz-Carlton là thương hiệu khách sạn xa xỉ thuộc tập đoàn Marriott International - tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới. Tên thương hiệu này đồng nghĩa với tiêu chuẩn dịch vụ được kiểm soát gắt gao: từ cách nhân viên giao tiếp, đến nhiệt độ nước tắm, đến chất liệu khăn trải giường. Chỉ những thành phố đủ sức hấp dẫn giới tinh hoa toàn cầu mới có tên trong bản đồ của The Ritz-Carlton.

Điểm thú vị là One Central Saigon không cố tình "lấn át" Chợ Bến Thành. Trái lại, vị trí đối diện tạo ra một cuộc đối thoại hiếm thấy giữa di sản đô thị hơn thế kỷ và kiến trúc đương đại. Người đứng trước cổng chợ Bến Thành nhìn sang sẽ thấy hai tòa tháp "rồng ngậm ngọc" đang từ từ vươn lên. Và ngược lại, từ tầng cao của One Central Saigon nhìn xuống sẽ là mái vòm đỏ quen thuộc của ngôi chợ trăm tuổi.

Đầu thập niên 2000, thị phần du lịch của Singapore tại châu Á giảm từ 13,1% năm 1991 xuống chỉ còn 5,8% năm 2004. Chính Marina Bay Sands, khánh thành năm 2010, đã giúp đảo quốc sư tử lật ngược thế cờ trên bản đồ du lịch khu vực. Không ai nghĩ một công trình có thể làm được điều đó cho đến khi nó thực sự xảy ra.

One Central Saigon chưa hoàn thành, nhưng One Central Saigon đã được thế giới ghi nhận. Tại 2026 Asia Architecture Design Awards, dự án vừa giành giải "Asia's Best Conceptual Architecture Design" năm 2026. Cùng với hàng loạt công trình khác ở Việt Nam, One Central Saigon trên bản đồ kiến trúc châu lục, trước cả ngày khánh thành.

TP.HCM đang đứng ở ngưỡng cửa tương tự. Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, năm đón khách cao nhất trong lịch sử, trong đó riêng TP.HCM đón gần 8,6 triệu lượt, tăng 40,3% so với năm trước. Nền tảng đó đang chờ một biểu tượng xứng tầm để bước lên bản đồ xa xỉ toàn cầu.