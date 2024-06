Chi 1 triệu mua loa mini nhưng không chỉ để nghe, gái xinh hé lộ công dụng “sống ảo over hợp"!

Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng hội bạn, Thục Anh (26 tuổi, Q.7) cũng đã chi 1 triệu để sắm loa mini JBL Go 4. Mẫu loa này thu hút sự quan tâm của cô nàng bởi ngoại hình nhỏ gọn đến mức có thể bỏ túi quần cùng nhiều màu sắc xinh yêu, hợp để làm đồ sống ảo.



Phần nhìn nhỏ xinh, hợp để chị em sống ảo

Ấn tượng đầu tiên của loa nằm ở phần nhìn. JBL Go 4 có thiết kế hình chữ nhật nhỏ gọn, nặng khoảng 190g. Ngoại hình nhỏ xinh cho cảm giác thoải mái khi cầm trên tay và dễ dàng nằm gọn trong túi quần nên việc mang loa để đi chơi, đi làm không phải là trở ngại.

Kiểu dáng của JBL Go 4 vẫn kế thừa phong cách trẻ trung của thế hệ tiền nhiệm nhưng ngoại hình giờ đã thanh thoát hơn.

Loa Bluetooth JBL Go 4 có bảng điều khiển phía trên, gồm các nút tăng giảm âm lượng, dừng phát và tăng âm lượng.

Nút nguồn và Bluetooth được thiết kế riêng biệt với đèn LED giữa để báo hiệu trạng thái hoạt động, tạo sự thuận tiện khi sử dụng.

Mặt sau và mặt dưới được thiết kế với đường vân chéo dập nổi, tăng độ ma sát và linh hoạt khi đặt loa ở nhiều vị trí.

Thục Anh cho rằng, nếu nói về sự khác biệt của mẫu loa này so với những model cô đã dùng qua, đó chính là custom thêm dây đeo để người dùng dễ dàng mang theo bên mình. Cô nàng cũng tận dụng phần dây đeo để mix&match trang phục để trông ấn tượng hơn.

“Mình tận dụng túi đeo chéo để làm dây đeo mang theo loa hoặc đôi khi gắn loa ở thắt lưng, chiếc loa này giúp tạo điểm nhấn nên làm item sống ảo cũng hợp cực kỳ", Thục Anh cho biết.

Với 6 tùy chọn màu sắc khác nhau, người dùng có thể lựa chọn loa đúng theo phong cách cá nhân của mình. “Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận với các tùy chọn sáng màu bởi phần nhựa dễ bị bẩn”, cô nàng nói.

Âm thanh lớn, đủ để chill

Là người dùng thông thường còn không biết đến khái niệm audiophile, thế nên âm thanh vốn không phải là vấn đề mà cô nàng đặt nặng khi lựa chọn mua loa. Tuy nhiên, trải nghiệm âm thanh mà Go 4 mang lại theo đánh giá của Thục Anh là ổn trong tầm giá.

“Trải nghiệm mà mình tìm kiếm khi nghe nhạc là sự thoải mái, healing bản thân,... Âm thanh của loa đủ cho cảm giác thư giãn, không bị ồn, rè", cô nàng chia sẻ trải nghiệm.

Các sản phẩm của JBL thường có dải bass dồi dào, Go 4 cũng không là ngoại lệ. Với các bài hát sôi động, loa mang đến dải bass ổn, lực bass mạnh mẽ, âm bass xuống sâu. Người dùng cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh EQ nhạc theo đúng gout của mình qua ứng dụng JBL Portable.

Loa được tích hợp driver lớn 4.5cm và sử dụng công nghệ âm thanh JBL Pro Sound cho dải âm rộng từ 90Hz – 20kHz và công suất RMS 4.2W - đủ để có trải nghiệm chill trong không gian vừa đủ.

Ở không gian ngoài trời quá thoáng đãng và thứ bạn cần là một chiếc loa để quẩy nhạc thật sung, những chiếc loa với công suất lớn hơn sẽ là lựa chọn phù hợp.

Ứng dụng JBL Portable

Hoặc một lựa chọn khác là bạn có thể kết nối nhiều loa JBL Go 4 lại với nhau để khuếch đại âm thanh. Tính năng này có trên JBL Portable. Sau khi kết nối thành công, âm thanh sẽ được phân bổ từ loa này sang loa kia để mang đến cảm giác âm thanh to hơn nhưng không bị ngắt quãng.

Còn gì nữa với mức giá 1 triệu đồng?

Loa JBL Go 4 được tích hợp công nghệ chống bụi, chống nước IPX7. Nhà sản xuất cho biết loa có thể ngâm dưới nước khoảng 30 phút với độ sâu tối đa 1m mà vẫn hoạt động bình thường.

Với viên pin 2.775Wh, JBL Go 4 mang lại thời lượng sử dụng liên tục lên đến 7 giờ và 9 giờ ở chế độ Playtime Boost. Thời gian sạc pin được cải thiện nhờ cổng sạc Type C nên người dùng cũng đỡ lăn tăn hơn khi sạc.

Ngoài ra, loa đã được tích hợp công nghệ Bluetooth 5.3 cho khả năng kết nối và truyền phát nhạc từ các thiết bị thông minh trong phạm vi đến 15m. Việc hỗ trợ thêm tính năng Auracast mới giúp kết nối nhiều loa tạo ra một hệ thống âm thanh to, giải pháp cho một số tình huống khi cần dùng đến.

Với loạt nâng cấp cả về thiết kế và âm thanh nhưng giá bán không đổi so với phiên bản Go 3 tiền nhiệm, JBL Go 4 là sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc loa tầm giá 1 triệu đồng. "Mẫu loa này sẽ hợp để bạn mang đi chơi cũng như làm món đồ sống ảo. Nếu có gì khiến bạn lăn tăn khi đến với Go 4, có lẽ đó sẽ là công suất có phần giới hạn khi mang thân hình nhỏ bé", cô nàng Gen Z chia sẻ trải nghiệm.

https://kenh14.vn/chi-1-trieu-mua-loa-mini-nhung-khong-chi-de-nghe-gai-xinh-he-lo-cong-dung-song-ao-over-hop-2024060103054642.chn