Chê TWICE hát nhạc thiếu nhi nhưng Knet không thể phủ nhận vũ đạo chuẩn như "quân đội" của nhóm, tấm tắc khen trước thềm comeback

Trước thềm comeback của TWICE vào ngày 26/10 sắp tới, những thông tin xoay quanh nhóm đều được dân tình hết sức quan tâm. Mới đây, một chủ đề thảo luận được lập ra tập hợp lại những ảnh động cắt ra từ video luyện tập vũ đạo của TWICE đã thu hút rất nhiều chú ý từ netizen. Những hình ảnh này khiến cho người xem ai nấy đều có phần choáng ngợp, bởi dường như chỉ cần chộp đại vài giây trong bất kỳ video dance practice nào của TWICE là đều có thể cho ra một cảnh quay vũ đạo đều tăm tắp, nhìn vào vô cùng mãn nhãn.

Cắt nhẹ 1 tấm ảnh gif

Cũng cho thấy được khả năng vũ đạo, sắp xếp đội hình chuẩn chỉnh của TWICE

Từng động tác đều được thực hiện cực kỳ sắc nét vừa uyển chuyển lại vừa hữu lực

MORE & MORE (Dance Practice) - TWICE

Dù thường xuyên dành cho TWICE những lời chê bai nhạc "thiếu nhi" nhưng trước loạt ảnh khoe vũ đạo "quân đội" sắc nét chuẩn chỉnh, 9 người như một thế này, Knet cũng phải "quay xe" gấp, gửi lời khen ngợi không ngớt trước khả năng vũ đạo của gà nhà JYP. Và đặc biệt họ còn vô cùng đón đợi màn comeback sắp tới của nhóm nữa:



- TWICE nhảy tốt lắm luôn. Thế nên mình thích xem video dance pratice của nhóm cực kỳ.

- Khi bạn xem video dance pratice của TWICE thì sẽ thấy hạnh phúc lắm đấy.

- Các thành viên thực sự rất biết cách sử dụng, điều khiển linh hoạt mọi bộ phần trên cơ thể từ đỉnh đầu cho tới gót chân luôn.

- Các thành viên đều nhảy rất tốt ý.

Độ đồng đều thì khỏi phải bàn, đúng chuẩn vũ đạo "quân đội" đều tăm tắp, cả chín người như một

Thay đổi đội hình liên tục nhưng vẫn vô cùng mượt mà, chuẩn chỉnh, dường như không sai lệch lấy một ly

- Lý do hàng đầu khiến mình mong ngóng màn comeback của TWICE chính là vì video dance practice của họ. Tất cả các thành viên đều giỏi cả, ưng ý lắm luôn.

- Hóng màn comeback sắp tới của TWICE ghê cơ!

- TWICE tuyệt nhiên không có lấy một thành viên là lỗ hổng về visual và vũ đạo.

- Có vẻ như tất cả các idol của JYP đều nhảy giỏi lắm đó .

- Mình cũng cực kỳ mong đợi cho sự trở lại lần này. Cả nhóm đều nhảy quá tốt luôn.

Hãy cùng đón chờ màn comeback vào ngày 26/10 tới đây của TWICE, để xem liệu nhóm có tiếp tục giữ vững phong độ xuất sắc về vũ đạo, đáp ứng được sự kỳ vọng, thỏa lòng mong ngóng của khán giả hay không?

Nguồn: Knetizen - Video: Youtube - Ảnh: Internet