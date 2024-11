Chạy show cuối tuần như SOOBIN: Vừa hát đám cưới bạn thân đã có mặt dự tiệc của bạn trai tlinh

Tối 10/11, cộng đồng mạng đã truyền tay đoạn clip SOOBIN xuất hiện tại đám cưới của một người bạn thân và còn hát tặng bản hit Dancing In The Dark. Đây là một trong những lần hiếm hoi “hoàng tử Ballad” SOOBIN thể hiện giọng ca tại lễ cưới nên các fan vô cùng thích thú và còn mong chờ vào ngày thần tượng sẽ trở thành “nam chính”. Dù chỉ xuất hiện trong đoạn clip ngắn ngủi nhưng Dancing In The Dark của SOOBIN đã được các fan khẳng định hứa hẹn sẽ trở thành “thánh ca đám cưới” nhờ giai điệu ngọt ngào của ca khúc.

Clip SOOBIN biểu diễn trong đám cưới bạn thân

SOOBIN gây sốt khi xuất hiện và hát bản hit của mình tại đám cưới bạn thân

Chỉ vừa xuất hiện tại đám cưới người bạn thân chưa lâu, SOOBIN đã “thoắt ẩn thoắt hiện” có mặt tại buổi listening party album THE WXRDIES của rapper Wxrdie - bạn trai tlinh. Tại sự kiện, SOOBIN thu hút sự chú ý khi xuất hiện như một “hắc mã hoàng tử” với vẻ điển trai, bảnh bao “không góc chết”.

Sự có mặt của SOOBIN tại buổi tiệc listening của nam rapper Wxrdie cũng khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi cả hai ít có màn tương tác trên MXH. Tuy nhiên ngoài cuộc sống, SOOBIN và Wxrdie cũng có mối quan hệ khá thân thiết khi cả hai cùng nhóm bạn từng có chuyến nghỉ dưỡng với nhau vào cuối năm 2023.

Clip SOOBIN có mặt tại buổi listening party của Wxrdie

SOOBIN như “hắc mã hoàng tử”, “chạy show” đến sự kiện của Wxrdie ngay sau đám cưới bạn thân

Album THE WXRDIES là album đầu tay của nam rapper wxrdie hợp tác cùng 29 nghệ sĩ dự kiến ra mắt vào ngày 12/11. Với số lượng 24 ca khúc có trong album, đây cũng là con số kỷ lục cho một album tại Việt Nam. Là dự án được xem là lớn nhất trong năm 2024 của Wxrdie nên các rap fan cũng đang rất chờ đợi để nghe những “tiếng lòng” của nam rapper đặt để vào trong album.

Album của Wxrdie có số lượng ca khúc khủng lên đến 24 tracks

Trước đó, SOOBIN và tlinh cũng từng có màn hợp tác gây bão MXH mang tên Ai Mà Biết Được. Đây là ca khúc nằm trong full album đầu tay Bật Nó Lên của SOOBIN ra mắt giữa năm 2024. Ai Mà Biết Được mượn hình ảnh mặt trăng - mặt trời đối lập để kể chuyện tình đầy sự dằn vặt, buốt giá. Ca khúc được chia thành nhiều verse, mô phỏng đối thoại giữa hai nhân vật nam - nữ trong một cuộc tình. Cho đến thời điểm hiện tại, MV Ai Mà Biết Được của SOOBIN và tlinh đang nhận về hơn 8 triệu lượt xem.