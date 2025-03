Cháy rừng ở Hàn Quốc bùng phát trở lại, số người thiệt mạng tăng lên 30

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Sở Cứu hỏa Gyeongbuk nhận được thông báo có khói bốc lên ở khu vực thành phố Andong, cách thủ đô Seoul 190km về phía Đông Nam, từ khoảng 22h tối qua (28/3). Trong khi đó, các quan chức lâm nghiệp cho rằng đám cháy rừng đã bùng phát trở lại vào khoảng 3 giờ sáng nay.

Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc đã phải tạm dừng hoạt động của 1 đoạn đường cao tốc gần khu vực này trong khoảng thời gian từ 5 đến 9 giờ sáng nay. Do các phương tiện không thể tiếp cận các khu vực miền núi, 11 trực thăng đã được điều động khẩn trương đến khu vực để dập tắt đám cháy.



Giới chức địa phương báo cáo cháy cũng đã bùng phát trở lại ở các khu vực khác của tỉnh, bao gồm tỉnh Euiseong, ngay phía nam Andong.

Cháy rừng ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Chính quyền địa phương đã phải huy động 9 trực thăng chữa cháy, hơn 230 lính cứu hỏa và nhân viên công vụ, 50 binh sĩ tới dập các đám cháy.

Theo Trụ sở Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương, số người thiệt mạng do cháy rừng tại Hàn Quốc tính đến nay đã lên tới 30 người, tăng 2 người so với hôm qua, cùng với 40 người bị thương. Vẫn còn 6.885 người thuộc 4.193 hộ gia đình vẫn chưa thể quay về nhà sau khi đi sơ tán. Cơ quan này cho biết thêm rằng khoảng 55,4 tỷ won (37,7 triệu USD) đã được quyên góp hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy rừng thông qua các tổ chức cứu trợ.

Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc trước đó đã thông báo rằng các đám cháy rừng ở Bắc Gyeongsang đã được kiểm soát hoàn toàn tính đến 17h chiều qua. Ước tính khoảng 48.000 ha rừng, tương đương 80% diện tích thủ đô Seoul, đã bị “giặc lửa” thiêu rụi trong đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.