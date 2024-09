Cháy nổ trạm biến áp thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, mất điện trên diện rộng

Vào khoảng 21h ngày 31/8 trạm biến áp 220 KVA- Cai Lậy của Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng công ty truyền tải Điện lực Quốc gia (tại phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bỗng dưng bị phát cháy từ trụ điện phía trước. Sau đó, ngọn lửa lan rộng vào bên trong.

(Nguồn: mạng xã hội)

(Nguồn: mạng xã hội)

Nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã phân công lực lượng ứng trực 113, Đội nghiệp vụ Công an thị xã Cai Lậy phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường khẩn trương thực hiện các biện pháp chữa cháy.

Trạm biến áp 220KVA- Cai Lậy bị cháy (ảnh: CTV)

Dù trong thời điểm xảy ra cháy, có xảy ra mưa to nhưng đến khoảng 22h55 ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trạm biến áp 220KVA

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng 2/4 máy biến áp (máy biến áp T3, và máy biến áp AT1) trị giá khoảng 13 tỷ đồng. Trạm biến áp 220KVA bị cháy nổ đã gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa bàn như: huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho. Hôm nay (1/9), ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố này.