Cháy nhà ở Gia Lai, hai bé gái tử vong

Khoảng 15h cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà M.T.N. (SN 1961, trú đường 17/3, xã Chư Sê), các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy , cứu hộ.



Lực lượng chức năng đưa hai bé gái là P.M.P.L. (SN 2021) và P.M.P.Tr. (SN 2019, đều là cháu nội của bà N) mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế xã Chư Sê cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 15h30 cùng ngày, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi do ngạt khói độc của trần nhựa bị cháy.

Tại hiện trường, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Được biết, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa không có mặt tại địa phương. Hai nạn nhân ở cùng với bà tại căn nhà trên.

Khi xảy ra vụ việc, bà của hai nạn nhân đi ra ngoài và khép cửa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.