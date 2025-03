Cháy lớn tại khu kinh doanh sầm uất bậc nhất Vĩnh Phúc gây thiệt hại 6 hộ gia đình

Sáng 1/3, thông tin với PV, ông Vũ Đức Kim, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thổ Tang cho biết, vào thời điểm trên, vụ cháy xảy ra tại tổ dân phố Bắc Cường, bước đầu xác định những nhà bị cháy là cửa hàng kinh doanh mặt hàng kim khí, điện máy và đồ nhựa, chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn Thổ Tang, cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực tổ dân phố Bắc Cường làm cháy kho hàng của một hộ dân, sau đó lan sang các ngôi nhà liền kề. Các hộ này đều có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Thổ Tang. Chủ yếu là nhà lợp mái tôn dùng chứa hàng hóa, nội thất văn phòng, nilon, găng tay, đồ điện máy kim khí.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Yên Lạc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động 5 xe chuyên dụng tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy không để cháy lan.

Lực lượng quân sự, công an huyện hỗ trợ người dân di tán, vận chuyển đồ đạc để bảo vệ tính mạng, tài sản. Thị trấn Thổ Tang cũng huy động toàn bộ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, các tổ an ninh trật tự khu dân cư, quân sự, dân quân cơ động phối hợp quần chúng nhân dân tập trung cứu hàng hóa, tài sản.

Với phương châm 4 tại chỗ và tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến khoảng 23 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bước đầu xác định vụ cháy gây thiệt hại một số tài sản của các hộ dân, không gây thiệt hại về người.

Hiện, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương nắm tình hình, động viên các gia đình bị cháy khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, công việc kinh doanh.