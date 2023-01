Cháy hàng chỉ trong ngày mở bán, hộp quà Kotex có gì mà hot đến vậy?

Chiếm sóng trong các hoạt động sôi nổi dịp cuối năm chiến dịch mới nhất của Kotex XUI HAY VUI DO MÌNH THUI trở thành chủ đề được cư dân mạng liên tục khen ngợi khi lần đầu tiên một nhãn hàng băng vệ sinh kết hợp cùng 2 nghệ sĩ Gen Z là tlinh và MONO cho ra mắt MV Tết phủ sóng toàn bộ mạng xã hội.



Ý nghĩa và thông điệp đặc biệt của MV được chào đón, hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, phân cảnh MONO tặng hộp quà may mắn Kotex Gardenia Duo+ phiên bản giới hạn cho nữ chính trong MV chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng lại được ví như "iconic scene" trong việc thể hiện sự quan tâm tinh tế dành các bạn nữ hiện nay. Phiên bản hộp quà giới hạn này của Kotex cũng vì vậy mà trở thành một vật phẩm cực hot khiến giới trẻ săn lùng không ngừng. Chỉ trong 1 ngày mở bán, chiếc hộp quà đáng yêu này đã cháy hàng hoàn toàn.

Để có thể tạo được sức hút lớn như vậy với giới trẻ, hộp quà may mắn Kotex Gardenia Deo+ phiên bản giới hạn đã được Kotex chuẩn bị hết sức chu đáo. Từ thiết kế đáng yêu đến "nội dung" hết sức xịn xò cùng thông điệp ý nghĩa, tất cả đều hội tụ đủ những điều mà các bạn nữ yêu thích.

Hộp quà sử dụng tone màu chủ đạo là xanh và hồng pastel dựa trên ý tưởng từ chính dòng sản phẩm Kotex Gardenia Deo+. Kết hợp họa tiết hoa anh đào làm nổi bật hình ảnh của bộ đôi tlinh x MONO trông cực hút mắt. Những vật phẩm được lựa chọn bên trong hộp quà cũng rất "tông xuyệt tông" với màu hồng đáng yêu, đậm chất Gen Z dành riêng cho các bạn nữ.

Cầm hộp quà trên tay đã thích, unbox còn thích hơn khi bên trong toàn là những vật phẩm hữu dụng, ý nghĩa dành cho các bạn nữ khi tới tháng. Đó chính là một chiếc gậy đấm lưng hoa đào xinh xắn, một chiếc bịt mắt ngủ tiện lợi, một sổ tay hoa anh đào cho bạn ghi chép mọi lúc mọi nơi, một cây lăn nâng cơ mặt bằng đá hồng và bộ silicon dán ngực Sbeauty để bạn tự tin diện đồ sexy mà không sợ lộ. Và tất nhiên, không thể thiếu Kotex Gardenia Deo+ hương hoa anh đào thơm ngát lên đến 4 giờ, cùng bạn tạm biệt nỗi lo về mùi trong những ngày "đèn đỏ". Vậy mới thấy, Kotex quan tâm các bạn nữ số 2 thì không ai số 1 nhé!

Không dừng lại ở đó, Kotex còn cực kỳ tâm lý khi gửi gắm những lời động viên tinh tế nhưng cũng không kém phần hài hước trên mỗi món quà. Dù gặp chuyện gì, chỉ cần thay đổi góc nhìn một xíu là chúng ta có thể vượt qua dễ dàng. Một cách nhắn nhủ vô cùng đáng yêu và bắt nhịp đúng chuẩn Gen Z luôn!

Với những điểm siêu yêu như vậy, hộp quà Kotex trở nên hót hòn họt trên Shopee Mall của Kotex, cháy hàng chỉ trong mở bán. Cũng vì vậy mà nhiều bạn tiếc nuối khi chưa kịp sở hữu hộp quà Kotex. Nhưng đừng quá lo lắng, Kotex "đã thấy" và đã sẵn sàng chiều lòng các bạn nữ với đợt mở bán tiếp theo trên TikTok Shop vào ngày 12.1 sắp tới. Ai đang chưa săn được thì đây là chính là cơ hội hiếm có đấy nhé!

Đáng chú ý, kết quả "sold out" đáng gờm của Hộp quà may mắn Kotex Gardenia Duo+ phiên bản giới hạn còn đã góp phần đưa chiến dịch XUI HAY VUI LÀ DO MÌNH THUI trở thành chiến dịch đạt được nhiều cái "đầu tiên" nhất trong năm 2023, kể đến như: MV Tết 2023 đầu tiên của Kotex, MV tạo ra cái bắt tay đầu tiên của 2 nghệ sĩ hot nhất tlinh và MONO, Giftbox đầu tiên từ nhãn hàng Kotex cháy hàng trong 1 ngày. Cũng nhờ đó, MV Xui Hay Vui còn đạt được thành tích vượt trội với độ càn quét khắp mạng xã hội. MV đẹp, thông điệp hay, nhạc lại catchy, Tết năm nay bật đi bật lại MV này cho rộn ràng không khí là đúng bài rồi nhé!