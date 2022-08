Châu Bùi và hành trình từ “không thể” đến “dám bứt phá” thành fashionista cá tính

Fashionista: Là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành thời trang để chỉ những người có khiếu thẩm mỹ, có khả năng phối đồ đẹp, khả năng nắm bắt nhanh chóng những xu hướng thời trang đang thịnh hành trên thế giới. Thường họ là những người nổi tiếng trong giới thời trang.

Không chỉ là fashionista đình đám, Châu Bùi còn được biết đến như một biểu tượng đáng tự hào của Gen Z - thế hệ gắn liền với sự "bứt phá" trong tư duy, ước mơ lẫn lối sống. Và cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, hành trình thành công của Châu Bùi không phải do ngẫu nhiên hay may mắn, mà là thành quả đến từ sự can đảm vượt qua mọi rào cản, làm điều không thể để tạo nên những kỳ tích phi thường.

Từ khi chập chững vào nghề cho đến khi đạt được những thành tựu rực rỡ trong ngành thời trang và lĩnh vực Youtuber như ngày nay, ít ai biết nàng fashionista Gen Z vẫn luôn nhận phải vô số phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Mới đây, thông qua chiến dịch Samsung #Unstoppable, cô nàng đã chính thức hé lộ những trải nghiệm chân thực về hành trình "vượt chông gai" này, qua đó lan tỏa nguồn cảm hứng "bứt phá" mạnh mẽ tới đông đảo các bạn trẻ.

Những định kiến khắt khe về danh xưng fashionista

Sự nổi tiếng luôn đi kèm với những thị phi, định kiến từ cộng đồng mạng và những quy chuẩn cố hữu

Châu Bùi được biết đến với vẻ ngoài ưa nhìn và gu thời trang khác biệt với số đông, tuy nhiên sự nổi tiếng thì luôn đi kèm với thị phi. Châu Bùi từng phải hứng chịu rất nhiều định kiến vô cùng khắt khe về danh xưng "fashionista" của mình. Từ "không có tố chất của người mẫu", "không đủ cao", "không biết cô này là ai" cho đến những nhận xét gay gắt hơn chê bai cô nàng chưa đủ trình trở thành fashionista, hay outfit độc lạ của cô nàng không thể gọi là thời trang.

Chắc chắn, sẽ rất khó để một cô gái trẻ đam mê thời trang có thể chịu đựng nhiều "mũi rìu" bủa vây đến vậy. Có người sẽ chọn dừng lại vì áp lực, có người tìm định hướng khác để né bớt những đánh giá từ bên ngoài. Nhưng Châu Bùi, với tư duy của 1 Gen Z điển hình đã không hề từ bỏ mà ngược lại, cô nàng dùng cách riêng để vượt qua và thành công "được sống trong giấc mơ của chính mình".

Hành trình bứt phá rào cản ấn tượng và sự hỗ trợ từ 2 "nguồn sức mạnh" đặc biệt

Thay vì tự ti hay bó buộc mình trong giới hạn của những định kiến về thời trang, nàng Gen Z mạnh mẽ này quyết định bỏ ngoài tai tất cả, đặt niềm tin và tập trung "chiến đấu" vì bản thân, nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cô nàng hiểu rằng, những điều truyền cảm hứng cho bản thân chắc chắn cũng đang truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Với sự trợ giúp từ tai nghe Samsung Galaxy Buds Pro, Châu Bùi có thể dễ dàng bỏ ngoài tai những rào cản từ định kiến, thư giãn và tập trung vào bản thân nhiều hơn.

Nỗ lực hơn mỗi ngày, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe cùng Samsung Galaxy Watch để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Và không chỉ kiên trì với giấc mơ thời trang, cô nàng còn thách thức bản thân trong rất nhiều lĩnh vực, tập trung cho những thử thách lớn hơn vì môi trường, cộng đồng. Hôm trước người ta thấy Châu Bùi ra clip hướng dẫn nấu nướng cực khéo, hôm sau lại thấy cô nàng say sưa với vai trò huấn luyện viên sức khỏe. Nói Châu Bùi là một "influencer" quả không sai, bởi cô nàng luôn mong muốn mang đến những điều tích cực cho tất cả mọi người, và sẵn sàng hành động để hiện thực hóa điều đó. Với cô nàng, chẳng có rào cản nào đủ sức ngăn bạn vượt qua chính mình, thử những điều mới và vươn lên một tầm cao mới.

Thay vì tự ti, buồn bã, Châu Bùi chọn cách suy nghĩ tích cực, xây dựng lối sống khỏe mạnh để phát triển bản thân và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Trên hành trình phá vỡ rào cản này, Châu Bùi không hề cô đơn mà luôn có sự hỗ trợ từ 2 nguồn sức mạnh đặc biệt. Đầu tiên là sự ủng hộ, tin tưởng từ gia đình, bạn bè, fandom và những mối quan hệ gắn bó trong công việc. Và thứ 2 chính là những món đồ công nghệ hiện đại - thứ giúp Châu Bùi và thế hệ Gen Z nói chung dễ dàng cập nhật kiến thức mới, chăm sóc và nâng cao bản thân, đồng thời kết nối với cộng đồng, chia sẻ và mở ra tiềm năng mạnh mẽ bên trong mỗi người.

Cô nàng khéo léo tận dụng đồng hồ thông minh để theo dõi và chăm sóc sức khỏe, chọn tủ lạnh thông minh để luôn được nạp năng lượng sạch từ thực phẩm tươi ngon, hay sử dụng điện thoại, tablet hiện đại để truyền cảm hứng thời trang, lan tỏa năng lượng tích cực.

"Sức mạnh công nghệ" từ Galaxy Tab và Z Flip giúp Châu Bùi kết nối, lan tỏa năng lượng và mở ra tiềm năng cho bất kỳ ai.

Châu Bùi tin rằng, "tôi làm được và bạn cũng làm được". Với niềm tin vào bản thân và sức mạnh của công nghệ luôn kề bên, giới trẻ hoàn toàn có thể chạm đến ước mơ, viết nên câu chuyện "làm điều không thể" của riêng mình.

