Cháu bé bị ém trong tủ đông đã được phát hiện, giải cứu như thế nào?

Rất may, cháu bé đã được ông nội và một số hàng xóm kiểm tra camera an ninh phát hiện, kịp thời phá cửa quán vào trong kiểm tra, cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn thân co quắp lạnh buốt, trên cổ bị thít dây buộc giày.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin về vụ việc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nam được tìm thấy trong nhà của chủ quán bán trà sữa trong tình trạng bị trói, giấu trong tủ cấp đông. Chỉ vài giờ sau khi gây án, 23h20 đêm 13/8, nghi phạm Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã nhanh chóng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội và bị cơ quan Công an ra lệnh tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Sát hại cháu bé 3 tuổi vì… hỏi nhiều

Khai nhận nguyên nhân sát hại cháu bé 3 tuổi rồi giấu trong tủ cấp đông, đối tượng Nguyễn Trường Giang cho rằng bực tức vì bị bé hỏi nhiều.

Theo đối tượng Giang khai nhận tại Cơ quan Công an, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ (3 tuổi) cháu của ông Thược chạy sang quán trà sữa "KAY" của Giang chơi. Lúc này tại quán trà sữa chỉ có một mình Giang.

Trong lúc chơi ở quán, cháu Đ nói chuyện và đặt nhiều câu hỏi khiến Giang bực mình. Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập vào đầu cháu Đ và nạt nộ. Bị đánh, cháu Đ ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc.

Giang dỗ dành nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không thì cháu Đ lại kêu: "Ông ơi! chú đánh con". Thấy cháu Đ kêu, Giang nghĩ cháu Đ gọi người nhà đến và kể lại việc thì Giang sẽ bị đánh, chửi hoặc phải bồi thường nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại Cơ quan Công an

Giang lấy sợi dây dù (dây buộc giày) buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, nghĩ là cháu Đ đã tử vong nên Giang đặt cháu vào bên trong thùng carton rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh, loại tủ nằm, đặt chiếc thùng carton giấu bé Đ vào bên trong, sau đó lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ đông lại hòng tránh bị mọi người phát hiện nếu mở tủ. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ trốn.

Được biết, Nguyễn Trường Giang là người địa phương lên Hà Nội lập nghiệp. Sau đó, vì dịch bệnh, Giang quay lại Hà Nam, thuê nhà của ông Thược để mở quán trà sữa KAY. Còn cháu Đ. Chính là cháu nội của ông Thược.

Ông và hàng xóm phá cửa phát hiện cháu bị giấu trong tủ cấp đông

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra với cháu nội của mình, ông Nguyễn Văn Thược, SN 1957, cho biết, khoảng gần 17h chiều 13/8, khi ông về tới nhà không thấy cháu nên vội sang nhà con trai và mấy nhà hàng xóm xung quanh tìm kiếm. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông giục vợ cùng con dâu đi tìm nhưng vẫn không thấy.

Cùng lúc này, con trai ông kiểm tra camera an ninh từ xa để hỗ trợ mọi người. Dữ liệu camera thể hiện, lúc 15h, bé trai mặc bộ quần áo phông màu xanh đi vào quán trà sữa sát nhà chơi. Từ đó, camera không ghi hình ảnh em bé trở ra.

Khoảng 16h15, chủ quán trà sữa là Nguyễn Trường Giang khóa cửa và phóng xe máy ra ngoài. Nghi ngờ thấy Nguyễn Trường Giang, chủ quán trà sữa đột ngột khoá cửa sớm hơn thường lệ, ông Thược lấy điện thoại gọi cho Giang hỏi xem có thấy cháu Đ đâu không nhưng Giang nói đang đi Hà Nội có việc và khẳng định cháu ông không có trong quán. Sau đó, ông Thược tiếp tục nhiều lần gọi cho Giang để hỏi rõ thêm nhưng Giang không bắt máy nữa khiến ông Thược càng nghi ngờ.

Ông Thược kể lại tình huống cùng người nhà và hàng xóm phá cửa quán tìm cháu nội

Lúc này, mọi người ngồi soi kỹ từng giây dữ liệu camera an ninh trước cửa quán, chỉ thấy thấy bé Đ đi vào chứ chưa rời khỏi quán. Nghi ngờ cháu Đ vẫn đang ở trong quán, ông Thược chạy vào nhà vác máy cắt cửa cuốn, lấy búa đinh và gọi mấy người hàng xóm sang giúp cắt khóa, phá cửa kính tạo khoảng rộng đủ người chui lọt, sau đó ông cùng anh Đặng Văn Thìn hàng xóm chui vào kiểm tra.

Trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, thấy chiếc tủ cấp đông, anh Thìn đến gần mở hai cánh, một bên là ngăn mát, một bên là ngăn đá, nhưng không thấy gì. Sau đó, anh Thìn mở tủ đông một lần nữa, dùng tay nhấc thử thùng giấy bìa carton trong ngăn đá thì bất ngờ thùng giấy bị rách, thò ra hai chân của cháu Đ. Anh Thìn và ông Thược vội đưa thùng carton ra thấy cháu Đ đang nằm bên trong, co quắp, cổ bị buộc thít bằng dây giày màu trắng. Sau đó mọi người đưa cháu Đ đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Thược cho biết, gia đình ông không có mâu thuẫn với Giang. Căn nhà mở quán trà sữa KAY được Giang thuê của chính gia đình ông Thược.