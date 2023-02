"Chất như nước cất": T.O.P (BIGBANG) chi tận 21 tỷ đồng cho một bức tranh treo tường

Theo Naver, vào giữa năm 2020, thành viên BIGBANG - T.O.P đã tậu căn hộ xa hoa toạ lạc tại UN Village ở Hannam, ước tính có giá trị lên đến 3 triệu USD (khoảng 70,7 tỷ đồng). Căn nhà có diện tích rộng rãi được thiết kế theo phong cách tối giản với tông trắng hiện đại và trẻ trung. Không những vậy, căn hộ còn có view hướng thẳng ra sông Hàn - là vị trí mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được.

Căn hộ xa hoa của T.O.P

T.O.P sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 35

Ở trong một căn hộ cao cấp, tất nhiên các trang thiết bị nội thất cũng như đồ decor không thể tầm thường được. Tuy nhiên, khi netizen soi được giá các món đồ của nhà T.O.P thì vẫn cảm thấy choáng váng bởi chúng không chỉ cực độc, cực lạ mà còn có giá "trên trời". Đơn cử mới đây, trong một bài chia sẻ 24 giờ trên trang Instagram cá nhân, T.O.P để lộ một góc nhỏ trong nhà và cư dân mạng đã nhanh tay nhận ra những món đồ "chất như nước cất".

Đắt đỏ và có phần "điên rồ" nhất chính là bức tranh mang tông hồng được đóng khung đen trang trọng treo trên tường. Đây là tác phẩm nghệ thuật Concetto Spaziale, Attesa của hoạ sĩ người Argentina - Lucio Fontana. Bức tranh được vẽ vào năm 1967 mô tả đường cắt sắc bén trên bề mặt đơn sắc, qua đó giúp người xem cảm nhận được sự vô tận thông qua sự cân bằng hoàn hảo giữa mặt phẳng và khoảng trống của bóng tối bên trong. Được biết, bức tranh này có giá bán lên đến 21 tỷ đồng. Thật đúng là chỉ người vừa có tiền vừa có gu nghệ thuật, mới có thể sẵn sàng chi đậm để rước món đồ này về nhà!

Chưa hết, ngay bên cạnh đó là bức tranh sơn dầu bên cạnh là tác phẩm Composition No. II, with Red and Blue của hoạ sĩ Piet Mondrian, được vẽ vào năm 1929. Giá trị của bức tranh rơi vào khoảng 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra trong ảnh còn có sự xuất hiện của 2 món đồ trang trí bắt mắt mô phỏng hình tên lửa và phi hành gia. Trông có vẻ đơn giản nhưng để sở hữu 2 item xinh xắn này, nam rapper cũng phải bỏ ra một số tiền tương đối lớn. Cụ thể, mô hình phi hành gia có giá 183,2 triệu, tên lửa khoảng 2,38 triệu đồng. Được biết, T.O.P có niềm đam mê mãnh liệt với vũ trụ và nam idol chuẩn bị có chuyến du hành vũ trụ đầu tiên trong năm 2023 cùng DJ Steve Aoki và nhiều người nổi tiếng khác.

Không chỉ đầu tư tiền bạc để tậu đồ decor, T.O.P cũng cho thấy mình là một người có gu khi sắm về nhà những món đồ nội thất đắt đỏ với thiết kế độc là mà không phải ai cũng mua được. Hãy cùng khám phá xem chúng là gì nào?!

Tác phẩm nghệ thuật với thiết kế độc đáo của Nam June Paik có giá 551,949 USD (khoảng 13 tỷ đồng). Số tiền này thậm chí dư sức mua được 1 căn hộ tại Seoul đấy!

Mẫu bàn ăn được sản xuất năm 2011 của thương hiệu Jean Prouve có giá khoảng 45,000 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Hai chiếc ghế tựa được sử dụng trong phòng khách của T.O.P là sản phẩm đến từ thương hiệu Pierre Jeanneret cũng có giá ngất ngưởng đến 500 triệu đồng.







Ghế Arad Vitra của Ron Arab được bán với giá 21,500 USD (khoảng 500 triệu đồng).



